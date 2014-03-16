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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Лацио
Кальяри - Лацио: обзор матча 16 марта 2014
Кальяри
16.03.2014, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 2
Завершен
Лацио
19'
С. Лулич
69'
Б. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Лацио
Желтая карточка
М. Пинилья
90'
+2
90'
+1
Замена
С. Маури
️️️️
М. Клозе
89'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
С. Лулич
81'
Замена
О. Онази
️️️️
А. Гонсалес
Желтая карточка
Ф. Писано
80'
Вторая желтая
Д. Конти
78'
Замена
М. Сау
️️️️
А. Экдаль
75'
69'
ГОЛ! 0:2!
Б. Кейта
Пас отдал
М. Клозе
68'
Желтая карточка
Ш. Раду
67'
Желтая карточка
А. Гонсалес
Желтая карточка
Л. Россеттини
60'
Замена
М. Пинилья
️️️️
Нене
57'
Замена
А. Ибраими
️️️️
А. Коссу
46'
Желтая карточка
Д. Конти
26'
19'
ГОЛ! 0:1!
С. Лулич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
7
Нене
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Билья
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Кальяри
16
Марко Сильвестри
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
25
Джозеф Минала
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
34
Брайан Переа
ЦФ
3-4-1-2
1
Аврамов
13
Россеттини
4
Дель Фабро
24
Писано
27
Дессена
8
Экдаль
5
Конти
15
Весино
7
Коссу
8
Ибарбо
7
Нене
4-4-2
22
Маркетти
25
Конко
6
Новаретти
26
Раду
20
Бьява
6
Билья
15
Гонсалес
24
Ледесма
19
Лулич
17
Кейта
11
Клозе
7
Нене
51
Пинилья
51
Пинилья
7
Нене
8
Экдаль
25
Сау
25
Сау
8
Экдаль
7
Коссу
9
Ибраими
9
Ибраими
7
Коссу
19
Лулич
7
Андерсон
7
Андерсон
19
Лулич
11
Клозе
6
Маури
6
Маури
11
Клозе
15
Гонсалес
12
Онази
12
Онази
15
Гонсалес
Остались в запасе
Кальяри
Лацио
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
16
Марко Сильвестри
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
16
Матиас Кабрера
АП
Главный тренер
Диего Лопес
25
Джозеф Минала
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
1
Этрит Бериша
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
16
Марко Сильвестри
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
16
Матиас Кабрера
АП
Остались в запасе
25
Джозеф Минала
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
1
Этрит Бериша
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Кальяри - Лацио
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Сант-Элия
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