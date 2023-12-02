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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Кальяри
Лацио - Кальяри: обзор матча 02 декабря 2023
Лацио
02.12.2023, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 0
Завершен
Кальяри
8'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Кальяри
88'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
М. Прати
Замена
М. Весино
️️️️
Г. Исаксен
83'
83'
Замена
Н. Нандес
️️️️
Э. Гольданига
75'
Желтая карточка
Н. Нандес
Замена
В. Кастелланос
️️️️
Ч. Иммобиле
70'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Педро
70'
Замена
Д. Камада
️️️️
Л. Альберто
56'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Н. Ровелла
46'
46'
Замена
Г. Ористанио
️️️️
Б. Николас Виола
32'
Замена
Сулемана
️️️️
П. Хацидиакос
32'
Замена
З. Лувумбо
️️️️
Д. Лападула
27'
Красная карточка
А. Макумбу
12'
Желтая карточка
П. Хацидиакос
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
М. Лаццари
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
18
Луис Альберто
АП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
(К)
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кальяри
1
Симоне Скуффет
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Маттео Прати
ОП
45
Антуан Макумбу
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
18
Джанлука Лападула
(К)
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
13
Фабио Руджери
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Даичи Камада
АП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
20
Сулемана
ОП
8
Найтан Нандес
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
26
Гастон Перейро
АП
11
Зито Лувумбо
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
4-1-2-2-1
49
Проведель
29
Лаццари
4
Патрик
34
Хила
77
Марушич
6
Ровелла
6
Гендузи
11
Исаксен
18
Альберто
9
Педро
9
Иммобиле
3-3-2-2
1
Скуффет
4
Хацидиакос
13
Доссена
18
Гольданига
4
Цаппа
18
Прати
27
Ацци
45
Макумбу
10
Виола
37
Петанья
18
Лападула
11
Исаксен
15
Весино
15
Весино
11
Исаксен
6
Ровелла
32
Катальди
32
Катальди
6
Ровелла
18
Альберто
18
Камада
18
Камада
18
Альберто
9
Педро
7
Андерсон
7
Андерсон
9
Педро
9
Иммобиле
11
Кастелланос
11
Кастелланос
9
Иммобиле
4
Хацидиакос
20
Сулемана
20
Сулемана
4
Хацидиакос
18
Гольданига
8
Нандес
8
Нандес
18
Гольданига
10
Виола
11
Ористанио
11
Ористанио
10
Виола
18
Лападула
11
Лувумбо
11
Лувумбо
18
Лападула
18
Прати
30
Паволетти
30
Паволетти
18
Прати
Остались в запасе
Лацио
Кальяри
35
Христос Мандас
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
13
Фабио Руджери
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
19
Тома Башич
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
13
Фабио Руджери
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
19
Тома Башич
ЦП
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Лацио - Кальяри
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Федерико Дьонизи
(Л'Аквила)
Стадион:
Олимпико
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