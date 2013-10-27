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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Кальяри
Лацио - Кальяри: обзор матча 27 октября 2013
Лацио
27.10.2013, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 0
Завершен
Кальяри
52'
М. Клозе
55'
А. Кандрева (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Кальяри
Замена
Л. Педро Каванда
️️️️
Ф. Андерсон
87'
70'
Замена
А. Коссу
️️️️
М. Кабрера
59'
Замена
М. Пинилья
️️️️
М. Сау
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Кандрева
55'
54'
Желтая карточка
Ф. Писано
ГОЛ! 1:0!
М. Клозе
Пас отдал
А. Кандрева
52'
Желтая карточка
М. Сиани
51'
Замена
М. Клозе
️️️️
Эдерсон
46'
Замена
М. Сиани
️️️️
Д. Новаретти
46'
44'
Замена
Ф. Писано
️️️️
Г. Перицо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
9
Мамаду Тункара
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
7
Нене
ЦФ
3-5-1-1
22
Маркетти
27
Цана
6
Новаретти
26
Раду
25
Перейринья
10
Эдерсон
12
Онази
6
Билья
87
Кандрева
7
Андерсон
34
Переа
4-3-1-2
22
Агацци
24
Перицо
13
Астори
13
Россеттини
29
Мурру
44
Наингголан
5
Конти
27
Дессена
16
Кабрера
25
Сау
8
Ибарбо
7
Андерсон
39
Каванда
39
Каванда
7
Андерсон
6
Новаретти
13
Сиани
13
Сиани
6
Новаретти
10
Эдерсон
11
Клозе
11
Клозе
10
Эдерсон
24
Перицо
24
Писано
24
Писано
24
Перицо
16
Кабрера
7
Коссу
7
Коссу
16
Кабрера
25
Сау
51
Пинилья
51
Пинилья
25
Сау
Остались в запасе
Лацио
Кальяри
9
Мамаду Тункара
ЦФ
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
9
Мамаду Тункара
ЦФ
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Лацио - Кальяри
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Олимпико
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