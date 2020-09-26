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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Лацио
Кальяри - Лацио: обзор матча 26 сентября 2020
Кальяри
26.09.2020, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 2
Завершен
Лацио
4'
М. Лаццари
74'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Лацио
89'
Замена
М. Пароло
️️️️
Ш. Раду
89'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Альберто
Замена
А. Трипальделли
️️️️
Х. Ликояннис
87'
Замена
К. Десподов
️️️️
Д. Симеоне
80'
Замена
Г. Цаппа
️️️️
П. Фараго
79'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Р. Соттиль
79'
74'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
А. Марушич
70'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
С. Милинкович-Савич
70'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Х. Корреа
Замена
Ф. Калигара
️️️️
Р. Марин
70'
63'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Л. Лейва
61'
Желтая карточка
Л. Лейва
Желтая карточка
Р. Марин
51'
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Лаццари
Пас отдал
А. Марушич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Кальяри
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Арести
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
18
Симоне Пинна
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
77
Кирил Десподов
ПВ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Лацио
71
Марко Алия
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
3-4-3
28
Краньо
22
Ликояннис
24
Клаван
6
Валюкевич
18
Марин
26
Рог
24
Фараго
8
Нандес
9
Жоао Педро
18
Симеоне
23
Соттиль
3-2-2-1-2
1
Стракоша
26
Раду
15
Ачерби
4
Патрик
29
Лаццари
77
Марушич
6
Лейва
22
Милинкович-Савич
18
Альберто
32
Корреа
9
Иммобиле
24
Фараго
4
Цаппа
4
Цаппа
24
Фараго
22
Ликояннис
33
Трипальделли
33
Трипальделли
22
Ликояннис
18
Симеоне
77
Десподов
77
Десподов
18
Симеоне
18
Марин
21
Калигара
21
Калигара
18
Марин
23
Соттиль
30
Паволетти
30
Паволетти
23
Соттиль
6
Лейва
8
Эскаланте
8
Эскаланте
6
Лейва
18
Альберто
32
Катальди
32
Катальди
18
Альберто
22
Милинкович-Савич
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
22
Милинкович-Савич
26
Раду
16
Пароло
16
Пароло
26
Раду
32
Корреа
10
Кайседо
10
Кайседо
32
Корреа
Остались в запасе
Кальяри
Лацио
18
Симоне Пинна
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
10
Маттео Трамони
ЛВ
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Арести
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
33
Джаван Андерсон
ПЗ
71
Марко Алия
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
18
Симоне Пинна
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
10
Маттео Трамони
ЛВ
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Арести
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
Остались в запасе
33
Джаван Андерсон
ПЗ
71
Марко Алия
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Кальяри - Лацио
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Унипол Домус
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