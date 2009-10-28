Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Кальяри
Лацио - Кальяри: обзор матча 28 октября 2009
Лацио
28.10.2009, среда, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 1
Завершен
Кальяри
50'
А. Матри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Кальяри
Желтая карточка
Х. Рикардо Крус
Замена
С. Бароне
️️️️
А. Матри
Желтая карточка
Д. Конти
Замена
С. Индзаги
️️️️
Т. Рокки
Желтая карточка
А. Агостини
Желтая карточка
Ф. Маркетти
Замена
Нене
️️️️
Жеда
Желтая карточка
Д. Бьондини
Замена
Д. Дессена
️️️️
А. Коссу
Замена
Х. Рикардо Крус
️️️️
П. Фоджа
Желтая карточка
Матузалем
ГОЛ! 0:1!
А. Матри
Желтая карточка
С. Маури
Желтая карточка
Р. Перпетуини
Замена
С. Маури
️️️️
Р. Перпетуини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
32
Кристиан Брокки
ЦП
27
Матузалем
ЦП
16
Риккардо Перпетуини
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
6
Диего Лопес
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
27
Жеда
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
0
Симоне Индзаги
ЦФ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Кальяри
21
Кристиано Лупателли
ВР
18
Андреа Парола
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
93
Марио Бркляча
ЦФ
7
Нене
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
4-4-2
16
Муслера
11
Коларов
13
Сивилья
26
Раду
2
Лихтштайнер
17
Фоджа
27
Матузалем
16
Перпетуини
32
Брокки
9
Сарате
18
Рокки
4-3-1-2
22
Маркетти
13
Астори
2
Канини
6
Лопес
33
Агостини
8
Бьондини
10
Лаццари
5
Конти
7
Коссу
21
Матри
27
Жеда
18
Рокки
0
Индзаги
0
Индзаги
18
Рокки
16
Перпетуини
6
Маури
6
Маури
16
Перпетуини
17
Фоджа
74
Крус
74
Крус
17
Фоджа
7
Коссу
27
Дессена
27
Дессена
7
Коссу
21
Матри
6
Бароне
6
Бароне
21
Матри
27
Жеда
7
Нене
7
Нене
27
Жеда
Остались в запасе
Лацио
Кальяри
1
Альбано Биццарри
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
Главный тренер
Давиде Баллардини
18
Андреа Парола
ЦП
21
Кристиано Лупателли
ВР
93
Марио Бркляча
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
Остались в запасе
18
Андреа Парола
ЦП
21
Кристиано Лупателли
ВР
93
Марио Бркляча
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Лацио - Кальяри
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Лацио
Кальяри
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+