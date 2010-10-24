Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Кальяри
Лацио - Кальяри: обзор матча 24 октября 2010
Лацио
24.10.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 1
Завершен
Кальяри
22'
С. Флоккари
53'
С. Маури
59'
А. Матри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Кальяри
Желтая карточка
Д. Астори
Замена
Г. Стендардо
️️️️
Д. Бьява
Желтая карточка
Нене
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
Р. Наингголан
Замена
С. Ланер
️️️️
А. Пинарди
Замена
Т. Рокки
️️️️
М. Сарате
Замена
Матузалем
️️️️
Эрнанес
ГОЛ! 2:1!
А. Матри
Пас отдал
А. Коссу
Замена
Нене
️️️️
А. Лаццари
ГОЛ! 2:0!
С. Маури
Пас отдал
С. Флоккари
Желтая карточка
Г. Перицо
ГОЛ! 1:0!
С. Флоккари
Пас отдал
С. Маури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
6
Алекс Пинарди
ЦП
44
Раджа Наингголан
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
17
Паскуале Фоджа
ЛП
27
Матузалем
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Кальяри
22
Иван Пелиццоли
ВР
0
Дарио Бьяси
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
4
Симон Ланер
ЦП
7
Нене
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
4-4-2
16
Муслера
20
Бьява
26
Раду
3
Андре Диас
2
Лихтштайнер
6
Маури
24
Ледесма
32
Брокки
10
Эрнанес
10
Флоккари
9
Сарате
4-4-1-1
22
Агацци
24
Перицо
13
Астори
2
Канини
33
Агостини
44
Наингголан
10
Лаццари
8
Бьондини
6
Пинарди
7
Коссу
21
Матри
20
Бьява
2
Стендардо
2
Стендардо
20
Бьява
10
Эрнанес
27
Матузалем
27
Матузалем
10
Эрнанес
9
Сарате
18
Рокки
18
Рокки
9
Сарате
6
Пинарди
4
Ланер
4
Ланер
6
Пинарди
10
Лаццари
7
Нене
7
Нене
10
Лаццари
44
Наингголан
99
Аквафреска
99
Аквафреска
44
Наингголан
Остались в запасе
Лацио
Кальяри
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
17
Паскуале Фоджа
ЛП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
0
Дарио Бьяси
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
17
Паскуале Фоджа
ЛП
Остались в запасе
0
Дарио Бьяси
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Статистика матча Лацио - Кальяри
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Марио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Лацио
Кальяри
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+