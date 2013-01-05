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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Кальяри
Лацио - Кальяри: обзор матча 05 января 2013
Лацио
05.01.2013, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 1
Завершен
Кальяри
79'
А. Конко
86'
А. Кандрева (П)
62'
М. Сау
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Кальяри
90'
Желтая карточка
Д. Конти
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Кандрева
86'
85'
Замена
В. Аврамов
️️️️
С. Ибарбо
84'
Красная карточка
А. Коссу
84'
Вторая желтая
М. Агацци
83'
Желтая карточка
М. Агацци
ГОЛ! 1:1!
А. Конко
Пас отдал
Д. Бьява
79'
75'
Замена
Нене
️️️️
М. Сау
Замена
С. Флоккари
️️️️
К. Ледесма
74'
Замена
М. Сиани
️️️️
А. Диас
74'
Замена
А. Кандрева
️️️️
А. Гонсалес
63'
62'
ГОЛ! 0:1!
М. Сау
Пас отдал
Д. Авелар
56'
Замена
А. Коссу
️️️️
Д. Дессена
47'
Желтая карточка
Д. Дессена
Желтая карточка
А. Диас
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ОП
10
Эрнанес
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
6
Стефано Маури
(К)
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЛП
5
Даниэле Конти
(К)
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
27
Даниэле Дессена
ПП
25
Марко Сау
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
32
Кристиан Брокки
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
18
Либор Козак
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
39
Винченцо Камильери
ПЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
7
Нене
ЦФ
4-1-4-1
22
Маркетти
26
Раду
20
Бьява
3
Андре Диас
25
Конко
24
Ледесма
19
Лулич
10
Эрнанес
15
Гонсалес
6
Маури
11
Клозе
4-1-3-2
22
Агацци
24
Перицо
13
Россеттини
4
Дель Фабро
22
Авелар
5
Конти
27
Дессена
44
Наингголан
8
Экдаль
8
Ибарбо
25
Сау
3
Андре Диас
13
Сиани
13
Сиани
3
Андре Диас
15
Гонсалес
87
Кандрева
87
Кандрева
15
Гонсалес
24
Ледесма
10
Флоккари
10
Флоккари
24
Ледесма
8
Ибарбо
1
Аврамов
1
Аврамов
8
Ибарбо
27
Дессена
7
Коссу
7
Коссу
27
Дессена
25
Сау
7
Нене
7
Нене
25
Сау
Остались в запасе
Лацио
Кальяри
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
32
Кристиан Брокки
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
29
Никола Мурру
ЛЗ
39
Винченцо Камильери
ПЗ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
32
Кристиан Брокки
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Остались в запасе
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
29
Никола Мурру
ЛЗ
39
Винченцо Камильери
ПЗ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Иво Пульга
Статистика матча Лацио - Кальяри
1
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:40 (прямая)
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