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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Кальяри
Лацио - Кальяри: обзор матча 23 июля 2020
Лацио
23.07.2020, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 1
Завершен
Кальяри
47'
С. Милинкович-Савич
60'
Ч. Иммобиле
45'
Д. Симеоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Кальяри
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Альберто
90'
+1
Замена
Б. Адеканье
️️️️
Ч. Иммобиле
90'
+1
Желтая карточка
М. Пароло
90'
87'
Желтая карточка
Р. Клаван
84'
Замена
Л. Гальяно
️️️️
А. Ионицэ
84'
Замена
Ф. Писакане
️️️️
Х. Ликояннис
71'
Замена
Д. Рагацу
️️️️
Ф. Матиелло
67'
Замена
В. Бирса
️️️️
М. Рог
Замена
Х. Корреа
️️️️
Ф. Кайседо
65'
ГОЛ! 2:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Л. Альберто
60'
Замена
Д. Лукаку
️️️️
Джони
58'
Замена
А. Марушич
️️️️
М. Лаццари
58'
Желтая карточка
М. Лаццари
50'
ГОЛ! 1:1!
С. Милинкович-Савич
47'
Желтая карточка
Джони
45'
+1
45'
ГОЛ! 0:1!
Д. Симеоне
Пас отдал
А. Ионицэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
24
Джони
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Лацио
28
Андре Андерсон
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
52
Лука Фальбо
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
77
Рафаэль
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
35
Риккардо Ладинетти
ОП
27
Алессандро Ломбарди
ЦП
25
Федерико Маригозу
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
37
Лука Гальяно
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
4-2-2-2
1
Стракоша
4
Патрик
5
Фелипе
15
Ачерби
29
Лаццари
22
Милинкович-Савич
16
Пароло
24
Джони
18
Альберто
9
Иммобиле
10
Кайседо
4-4-2
28
Краньо
14
Матиелло
6
Валюкевич
24
Клаван
22
Ликояннис
8
Нандес
26
Рог
17
Ионицэ
24
Фараго
18
Симеоне
9
Жоао Педро
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
24
Джони
94
Лукаку
94
Лукаку
24
Джони
18
Альберто
32
Катальди
32
Катальди
18
Альберто
9
Иммобиле
11
Адеканье
11
Адеканье
9
Иммобиле
10
Кайседо
32
Корреа
32
Корреа
10
Кайседо
17
Ионицэ
37
Гальяно
37
Гальяно
17
Ионицэ
22
Ликояннис
4
Писакане
4
Писакане
22
Ликояннис
26
Рог
23
Бирса
23
Бирса
26
Рог
14
Матиелло
26
Рагацу
26
Рагацу
14
Матиелло
Остались в запасе
Лацио
Кальяри
28
Андре Андерсон
ВР
52
Лука Фальбо
ЦЗ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
Главный тренер
Симоне Индзаги
35
Риккардо Ладинетти
ОП
27
Алессандро Ломбарди
ЦП
25
Федерико Маригозу
ЦП
24
Джузеппе Киоччи
ВР
77
Рафаэль
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Остались в запасе
28
Андре Андерсон
ВР
52
Лука Фальбо
ЦЗ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
Остались в запасе
35
Риккардо Ладинетти
ОП
27
Алессандро Ломбарди
ЦП
25
Федерико Маригозу
ЦП
24
Джузеппе Киоччи
ВР
77
Рафаэль
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Статистика матча Лацио - Кальяри
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Марко Пиччинини
Стадион:
Олимпико
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