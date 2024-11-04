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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Кальяри
Лацио - Кальяри: обзор матча 04 ноября 2024
Лацио
04.11.2024, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 1
Завершен
Кальяри
2'
Б. Диа
76'
М. Дзакканьи (П)
41'
З. Лувумбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Кальяри
Желтая карточка
Н. Ровелла
85'
84'
Замена
А. Дейола
️️️️
Р. Пикколи
84'
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
З. Лувумбо
Замена
А. Марушич
️️️️
М. Лаццари
81'
Замена
Ф. Деле-Баширу
️️️️
Б. Диа
80'
78'
Вторая желтая
М. Адопо
78'
Вторая желтая
Й. Мина
78'
Замена
М. Феличи
️️️️
Н. Цортеа
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Дзакканьи
76'
74'
Желтая карточка
С. Луперто
Замена
М. Дзакканьи
️️️️
М. Гендузи
73'
68'
Замена
А. Оберт
️️️️
Т. Ауджелло
68'
Замена
Б. Николас Виола
️️️️
Д. Гаэтано
64'
Желтая карточка
З. Лувумбо
Замена
Педро
️️️️
Г. Исаксен
63'
Желтая карточка
М. Лаццари
61'
49'
Желтая карточка
Г. Цаппа
Замена
М. Весино
️️️️
Т. Нослин
46'
41'
ГОЛ! 1:1!
З. Лувумбо
Пас отдал
А. Макумбу
29'
Желтая карточка
Й. Мина
Желтая карточка
Т. Нослин
25'
17'
Желтая карточка
Т. Ауджелло
9'
Желтая карточка
М. Адопо
ГОЛ! 1:0!
Б. Диа
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
26
Алессио Романьоли
(К)
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
14
Тижани Нослин
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Кальяри
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
(К)
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Педро
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
3-1-3-1-2
49
Проведель
26
Романьоли
34
Хила
29
Лаццари
6
Ровелла
3
Пеллегрини
6
Гендузи
11
Исаксен
14
Нослин
22
Диа
11
Кастелланос
4-3-1-2
1
Скуффет
4
Цаппа
5
Луперто
22
Мина
3
Ауджелло
8
Адопо
45
Макумбу
70
Гаэтано
20
Цортеа
91
Пикколи
11
Лувумбо
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
22
Диа
7
Деле-Баширу
7
Деле-Баширу
22
Диа
14
Нослин
15
Весино
15
Весино
14
Нослин
6
Гендузи
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
6
Гендузи
11
Исаксен
9
Педро
9
Педро
11
Исаксен
11
Лувумбо
19
Паломино
19
Паломино
11
Лувумбо
3
Ауджелло
33
Оберт
33
Оберт
3
Ауджелло
91
Пикколи
14
Дейола
14
Дейола
91
Пикколи
70
Гаэтано
10
Виола
10
Виола
70
Гаэтано
20
Цортеа
4
Феличи
4
Феличи
20
Цортеа
Остались в запасе
Лацио
Кальяри
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
24
Джузеппе Киоччи
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
18
Рэзван Марин
ЦП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
18
Рэзван Марин
ЦП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Лацио - Кальяри
3
2
6
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
2
3
Нарушения
12
17
Офсайды
0
1
Количество передач
466
386
Сейвы
0
2
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.65
0.24
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
- : -
06.12.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1 : 2
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Джованни Айрольди
Стадион:
Олимпико
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