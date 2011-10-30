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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Лацио
Кальяри - Лацио: обзор матча 30 октября 2011
Кальяри
30.10.2011, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 3
Завершен
Лацио
36'
С. Лулич
41'
М. Клозе
89'
Т. Рокки
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Лацио
ГОЛ! 0:3!
Т. Рокки
Пас отдал
К. Ледесма
Замена
Х. Ларривей
️️️️
Т. Рибейро
Замена
Т. Рокки
️️️️
Д. Сиссе
Замена
Д. Скулли
️️️️
Эрнанес
Замена
Г. Перицо
️️️️
Ф. Писано
Замена
Л. Цана
️️️️
К. Брокки
Замена
С. Ибарбо
️️️️
А. Экдаль
ГОЛ! 0:2!
М. Клозе
Пас отдал
Д. Сиссе
ГОЛ! 0:1!
С. Лулич
Пас отдал
Д. Сиссе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЛП
44
Раджа Наингголан
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
8
Давиде Бьондини
ПП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Эрнанес
АП
32
Кристиан Брокки
ПП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
10
Пабло Кеппелини
АП
35
Руи Сампайо
АП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
4-3-1-2
22
Агацци
33
Агостини
15
Ариаудо
2
Канини
24
Писано
8
Экдаль
44
Наингголан
8
Бьондини
7
Коссу
7
Нене
19
Рибейро
4-3-1-2
22
Маркетти
25
Конко
3
Андре Диас
23
Диаките
26
Раду
32
Брокки
24
Ледесма
19
Лулич
10
Эрнанес
11
Клозе
12
Сиссе
24
Писано
24
Перицо
24
Перицо
24
Писано
19
Рибейро
11
Ларривей
11
Ларривей
19
Рибейро
8
Экдаль
8
Ибарбо
8
Ибарбо
8
Экдаль
32
Брокки
27
Цана
27
Цана
32
Брокки
10
Эрнанес
10
Скулли
10
Скулли
10
Эрнанес
12
Сиссе
18
Рокки
18
Рокки
12
Сиссе
Остались в запасе
Кальяри
Лацио
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
10
Пабло Кеппелини
АП
1
Влада Аврамов
ВР
35
Руи Сампайо
АП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
1
Альбано Биццарри
ВР
6
Лучано Дзаури
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
10
Пабло Кеппелини
АП
1
Влада Аврамов
ВР
35
Руи Сампайо
АП
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
6
Лучано Дзаури
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Кальяри - Лацио
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Сант-Элия
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 23:40 (прямая)
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