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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Кальяри
Лацио - Кальяри: обзор матча 25 января 2009
Лацио
25.01.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 4
Завершен
Кальяри
3'
Т. Рокки
5'
Жеда
9'
Жеда
21'
Р. Аквафреска
41'
А. Матри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Кальяри
Замена
️️️️
Жеда
Замена
П. Фоджа
️️️️
С. Маури
Красная карточка
Ф. Фирмани
Замена
С. Индзаги
️️️️
Т. Рокки
Замена
М. Фини
️️️️
Р. Аквафреска
Желтая карточка
К. Хавьер Мэтью
Замена
С. Крибари
️️️️
М. Диаките
Желтая карточка
Ф. Маркетти
ГОЛ! 1:4!
А. Матри
Желтая карточка
Х. Пабло Каррисо
ГОЛ! 1:3!
Р. Аквафреска
ГОЛ! 1:2!
Жеда
Желтая карточка
С. Маури
ГОЛ! 1:1!
Жеда
ГОЛ! 1:0!
Т. Рокки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
32
Кристиан Брокки
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
6
Диего Лопес
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
4
Фабио Фирмани
ЛП
27
Матузалем
ЦП
0
Симоне Индзаги
ЦФ
Кальяри
21
Кристиано Лупателли
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
18
Андреа Парола
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
0
Микеле Фини
ПП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
4-3-3
22
Каррисо
11
Коларов
23
Диаките
14
Розегнал
2
Лихтштайнер
6
Маури
24
Ледесма
32
Брокки
9
Сарате
18
Рокки
21
Пандев
4-1-3
22
Маркетти
24
Писано
20
Бьянко
6
Лопес
25
Мэтью
10
Лаццари
27
Жеда
99
Аквафреска
21
Матри
18
Рокки
0
Индзаги
0
Индзаги
18
Рокки
23
Диаките
25
Крибари
25
Крибари
23
Диаките
6
Маури
17
Фоджа
17
Фоджа
6
Маури
18
Парола
18
Парола
99
Аквафреска
0
Фини
0
Фини
99
Аквафреска
Остались в запасе
Лацио
Кальяри
16
Фернандо Муслера
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
4
Фабио Фирмани
ЛП
27
Матузалем
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
21
Кристиано Лупателли
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
7
Андреа Коссу
АП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
16
Фернандо Муслера
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
4
Фабио Фирмани
ЛП
27
Матузалем
ЦП
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
7
Андреа Коссу
АП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Лацио - Кальяри
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Олимпико
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