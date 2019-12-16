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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Лацио
Кальяри - Лацио: обзор матча 16 декабря 2019
Кальяри
16.12.2019, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
8'
Д. Симеоне
90+3'
Л. Альберто
90+8'
Ф. Кайседо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Лацио
90'
+9
Желтая карточка
Ф. Кайседо
90'
+8
ГОЛ! 1:2!
Ф. Кайседо
Пас отдал
Джони
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Л. Альберто
69'
Желтая карточка
Д. Катальди
Желтая карточка
Ф. Писакане
56'
Желтая карточка
А. Ионицэ
46'
Желтая карточка
Р. Клаван
32'
Желтая карточка
Н. Нандес
21'
20'
Желтая карточка
Л. Альберто
ГОЛ! 1:0!
Д. Симеоне
Пас отдал
Ж. Педро
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
18
Симоне Арести
ВР
18
Симоне Пинна
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
24
Джони
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
4-4-2
77
Рафаэль
22
Ликояннис
24
Клаван
4
Писакане
29
Каччиаторе
44
Наингголан
8
Чигарини
17
Ионицэ
8
Нандес
18
Симеоне
9
Жоао Педро
4-3-1-2
1
Стракоша
29
Лаццари
15
Ачерби
5
Фелипе
26
Раду
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
19
Лулич
18
Альберто
32
Корреа
9
Иммобиле
Остались в запасе
Кальяри
Лацио
28
Кристиан Олива
ОП
18
Симоне Пинна
ЦЗ
24
Джузеппе Киоччи
ВР
18
Симоне Арести
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
24
Джони
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
28
Кристиан Олива
ОП
18
Симоне Пинна
ЦЗ
24
Джузеппе Киоччи
ВР
18
Симоне Арести
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Кальяри - Лацио
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Унипол Домус
Где смотреть матч:
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