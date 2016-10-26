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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Кальяри
Лацио - Кальяри: обзор матча 26 октября 2016
Лацио
26.10.2016, среда, 21:45
Италия. Серия А, 10 тур
4 : 1
Завершен
Кальяри
6'
Б. Кейта
23'
Ч. Иммобиле (П)
28'
Ч. Иммобиле
79'
Ф. Андерсон
87'
Уоллес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Кальяри
87'
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
Уоллес
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
С. Лулич
82'
80'
Желтая карточка
Д. Дессена
ГОЛ! 4:0!
Ф. Андерсон
79'
76'
Замена
Н. Джианнетти
️️️️
М. Боррьелло
Замена
К. Ломбарди
️️️️
Ч. Иммобиле
73'
68'
Замена
М. Капуано
️️️️
Н. Мурру
Замена
А. Мургиа
️️️️
М. Пароло
66'
55'
Замена
Д. Дессена
️️️️
М. Исла
Желтая карточка
Б. Кейта
42'
42'
Желтая карточка
П. Тахцидис
Желтая карточка
Уоллес
30'
ГОЛ! 3:0!
Ч. Иммобиле
28'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ч. Иммобиле
23'
22'
Желтая карточка
Л. Чеппителли
ГОЛ! 1:0!
Б. Кейта
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Кальяри
30
Марко Сторари
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
27
Лука Биттанте
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЛП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
23
Николо Барелла
АП
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
71
Фране Прце
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
18
Луис Альберто
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Кальяри
13
Роберто Коломбо
ВР
77
Рафаэль
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
4-3-1-2
22
Маркетти
29
Худт
26
Раду
4
Патрик
13
Уоллес
19
Лулич
32
Катальди
16
Пароло
7
Андерсон
17
Кейта
9
Иммобиле
3-2-2-1-2
30
Сторари
27
Биттанте
23
Чеппителли
22
Алвеш
22
Исла
29
Мурру
77
Тахцидис
19
Падоин
23
Барелла
22
Боррьелло
11
Мельчорри
16
Пароло
11
Мургиа
11
Мургиа
16
Пароло
9
Иммобиле
25
Ломбарди
25
Ломбарди
9
Иммобиле
19
Лулич
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
19
Лулич
29
Мурру
19
Капуано
19
Капуано
29
Мурру
22
Исла
27
Дессена
27
Дессена
22
Исла
22
Боррьелло
10
Джианнетти
10
Джианнетти
22
Боррьелло
Остались в запасе
Лацио
Кальяри
71
Фране Прце
ЦЗ
1
Томас Стракоша
ВР
25
Иван Варгич
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
13
Роберто Коломбо
ВР
77
Рафаэль
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
71
Фране Прце
ЦЗ
1
Томас Стракоша
ВР
25
Иван Варгич
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
77
Рафаэль
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Лацио - Кальяри
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
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