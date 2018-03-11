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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Лацио
Кальяри - Лацио: обзор матча 11 марта 2018
Кальяри
11.03.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 2
Завершен
Лацио
25'
Л. Паволетти
74'
Н. Барелла (П)
35'
Л. Чеппителли (АГ)
90+5'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Лацио
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
Ч. Иммобиле
87'
Желтая карточка
Ш. Раду
Желтая карточка
А. Дейола
86'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Н. Барелла
74'
Желтая карточка
А. Ионицэ
62'
54'
Желтая карточка
Л. Лейва
45'
+3
Желтая карточка
С. Лулич
35'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Л. Чеппителли
28'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
ГОЛ! 1:0!
Л. Паволетти
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
32
Кван Сон Хан
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
94
Джордан Лукаку
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
36
Лука Кроста
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
27
Даниэле Дессена
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
17
Нани
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
3-4-2
22
Краньо
13
Мянго
25
Кастан
23
Чеппителли
17
Ионицэ
19
Падоин
23
Барелла
24
Фараго
30
Паволетти
32
Сон Хан
4-4-1-1
1
Стракоша
8
Баста
26
Раду
6
де Врей
5
Фелипе
94
Лукаку
6
Лейва
16
Пароло
19
Лулич
18
Альберто
9
Иммобиле
Остались в запасе
Кальяри
Лацио
77
Рафаэль
ВР
36
Лука Кроста
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
17
Нани
ЛВ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
77
Рафаэль
ВР
36
Лука Кроста
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
17
Нани
ЛВ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Кальяри - Лацио
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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