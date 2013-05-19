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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Лацио
Кальяри - Лацио: обзор матча 19 мая 2013
Кальяри
19.05.2013, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 0
Завершен
Лацио
76'
Д. Дессена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Лацио
Замена
Нене
️️️️
С. Ибарбо
85'
77'
Замена
Эдерсон
️️️️
Д. Бьява
ГОЛ! 1:0!
Д. Дессена
Пас отдал
А. Коссу
76'
Замена
М. Сау
️️️️
М. Пинилья
74'
Желтая карточка
Д. Дессена
73'
72'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
А. Конко
Замена
А. Коссу
️️️️
Т. Рибейро
69'
57'
Замена
С. Флоккари
️️️️
Л. Козак
37'
Желтая карточка
Л. Цана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
44
Раджа Наингголан
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
35
Марко Руссу
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
25
Марко Сау
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
3-4-3
1
Аврамов
22
Авелар
13
Россеттини
13
Астори
26
Эрикссон
27
Дессена
5
Конти
44
Наингголан
51
Пинилья
8
Ибарбо
19
Рибейро
4-4-2
22
Маркетти
25
Конко
3
Андре Диас
20
Бьява
27
Цана
87
Кандрева
24
Ледесма
12
Онази
19
Лулич
18
Козак
11
Клозе
19
Рибейро
7
Коссу
7
Коссу
19
Рибейро
51
Пинилья
25
Сау
25
Сау
51
Пинилья
8
Ибарбо
7
Нене
7
Нене
8
Ибарбо
20
Бьява
10
Эдерсон
10
Эдерсон
20
Бьява
25
Конко
15
Гонсалес
15
Гонсалес
25
Конко
18
Козак
10
Флоккари
10
Флоккари
18
Козак
Остались в запасе
Кальяри
Лацио
35
Марко Руссу
ЦЗ
22
Михаэль Агацци
ВР
5
Федерико Казарини
ЛП
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
Главный тренер
Иво Пульга
1
Альбано Биццарри
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
35
Марко Руссу
ЦЗ
22
Михаэль Агацци
ВР
5
Федерико Казарини
ЛП
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Кальяри - Лацио
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Стадио Из Аренас
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