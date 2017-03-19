Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Лацио
Кальяри - Лацио: обзор матча 19 марта 2017
Кальяри
19.03.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 0
Завершен
Лацио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Лацио
Замена
Б. Саламон
️️️️
Ф. Писакане
86'
81'
Желтая карточка
С. де Врей
80'
Замена
Патрик
️️️️
Д. Баста
Желтая карточка
М. Исла
71'
Желтая карточка
Ф. Писакане
71'
71'
Замена
Л. Альберто
️️️️
Б. Кейта
70'
Желтая карточка
Л. Билья
67'
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
Ш. Раду
Замена
Д. Фариас
️️️️
М. Сау
67'
Желтая карточка
П. Фараго
28'
Замена
П. Фараго
️️️️
Д. Дессена
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
16
Марко Пароло
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Кальяри
22
Габриэл
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
36
Лука Кроста
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
24
Паоло Фараго
ЦП
32
Кван Сон Хан
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
4
Патрик
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
99
Абукар Мохамед
ЦП
18
Луис Альберто
АП
25
Лука Крекко
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
4-4-2
77
Рафаэль
29
Мурру
22
Алвеш
4
Писакане
22
Исла
77
Тахцидис
19
Падоин
27
Дессена
17
Ионицэ
25
Сау
9
Жоао Педро
4-3-1-2
1
Стракоша
8
Баста
26
Раду
29
Худт
6
де Врей
16
Пароло
6
Билья
19
Лулич
7
Андерсон
17
Кейта
9
Иммобиле
4
Писакане
18
Саламон
18
Саламон
4
Писакане
27
Дессена
24
Фараго
24
Фараго
27
Дессена
25
Сау
17
Фариас
17
Фариас
25
Сау
8
Баста
4
Патрик
4
Патрик
8
Баста
17
Кейта
18
Альберто
18
Альберто
17
Кейта
26
Раду
20
Джорджевич
20
Джорджевич
26
Раду
Остались в запасе
Кальяри
Лацио
13
Сенна Мянго
ЛЗ
22
Габриэл
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
36
Лука Кроста
ВР
32
Кван Сон Хан
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
99
Абукар Мохамед
ЦП
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
22
Габриэл
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
36
Лука Кроста
ВР
32
Кван Сон Хан
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
99
Абукар Мохамед
ЦП
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Кальяри - Лацио
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Сант-Элия
Новости команд
Все
Кальяри
Лацио
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+