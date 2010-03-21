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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Лацио
Кальяри - Лацио: обзор матча 21 марта 2010
Кальяри
21.03.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 2
Завершен
Лацио
4'
Т. Рокки
37'
С. Флоккари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Лацио
Замена
Х. Рикардо Крус
️️️️
С. Флоккари
Желтая карточка
Л. Ариаудо
Замена
Р. Наингголан
️️️️
А. Лаццари
Желтая карточка
М. Канини
Замена
Л. Скалони
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Замена
Л. Ариаудо
️️️️
Д. Лопес
Желтая карточка
Д. Лопес
Замена
М. Диаките
️️️️
Д. Бьява
Желтая карточка
Д. Бьява
Замена
Нене
️️️️
Л. Марцоратти
Желтая карточка
С. Флоккари
ГОЛ! 0:2!
С. Флоккари
Желтая карточка
Жеда
Желтая карточка
К. Ледесма
ГОЛ! 0:1!
Т. Рокки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
6
Диего Лопес
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
32
Кристиан Брокки
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Кальяри
21
Кристиано Лупателли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
7
Нене
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Роберто Баронио
ОП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
28
Стефен Макинва
ЦФ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
4-4-2
22
Маркетти
33
Агостини
6
Лопес
6
Марцоратти
2
Канини
27
Дессена
8
Бьондини
10
Лаццари
5
Конти
27
Жеда
21
Матри
3-2-3-2
16
Муслера
2
Стендардо
3
Андре Диас
20
Бьява
2
Лихтштайнер
11
Коларов
32
Брокки
24
Ледесма
6
Маури
18
Рокки
10
Флоккари
10
Лаццари
44
Наингголан
44
Наингголан
10
Лаццари
6
Лопес
15
Ариаудо
15
Ариаудо
6
Лопес
6
Марцоратти
7
Нене
7
Нене
6
Марцоратти
20
Бьява
23
Диаките
23
Диаките
20
Бьява
2
Лихтштайнер
5
Скалони
5
Скалони
2
Лихтштайнер
10
Флоккари
74
Крус
74
Крус
10
Флоккари
Остались в запасе
Кальяри
Лацио
21
Кристиано Лупателли
ВР
6
Симоне Бароне
ЦП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
46
Томмазо Берни
ВР
33
Роберто Баронио
ОП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
28
Стефен Макинва
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
6
Симоне Бароне
ЦП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
33
Роберто Баронио
ОП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
28
Стефен Макинва
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Кальяри - Лацио
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Сант-Элия
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