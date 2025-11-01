На «Сан-Сиро» состоится центральный матч 10-го тура Серии А: «Милан» принимает «Рому». Команды идут в верхней части таблицы и ведут борьбу за места в Лиге чемпионов. Противостояние обещает быть тактическим и напряжeнным.

«Милан»

Подопечные Стефано Пиоли набрали 18 очков и занимают 4-е место. «Милан» не проигрывает восемь матчей подряд, но часто теряет очки – четыре ничьи в последних пяти играх. Команда демонстрирует сбалансированный футбол: надeжная оборона и разнообразие в атаке. В последнем туре миланцы сыграли вничью с «Аталантой» (1:1), а ранее разделили очки с «Пизой» (2:2). Лучший бомбардир – Кристиан Пулишич, у которого шесть голов за восемь матчей. При этом «Милан» стабильно забивает, но и пропускает в трeх играх подряд – признак небольшой нестабильности на фоне плотного графика. Дома команда действует уверенно, но не всегда доводит преимущество до победы.

«Рома»

Коллектив из столицы Италии проводит сильный старт сезона. После девяти туров у «Ромы» 21 очко и 2-е место в таблице. Команда выигрывает за счeт прагматичной игры и надeжной обороны. В последнем туре римляне победили «Парму» (2:1), а перед этим взяли три очка в Сассуоло. Матиас Соуле – лучший бомбардир с тремя голами, но главное оружие «Ромы» – дисциплина и сбалансированность. Команда стабильно забивает (в трeх матчах подряд) и уверенно действует на выезде, где одержала шесть побед подряд. Однако есть и слабость – трудности при позиционных атаках и уязвимость против скоростных фланговых прорывов.

Факты о командах

«Милан»

4-е место, 18 очков

Не проигрывает 8 матчей подряд

В последних 5 матчах: 7 забито, 5 пропущено

Средняя результативность – 1.4 гола за игру

«Рома»

2-е место, 21 очко

Победы в 6 гостевых матчах подряд

В последних 5 матчах: 6 забито, 5 пропущено

Средняя результативность – 1.2 гола за игру

Прогноз на матч «Милан» – «Рома»

Матч ожидается упорным: обе команды играют прагматично, редко позволяют сопернику много создавать. «Милан» дома традиционно силeн и способен контролировать темп, но «Рома» опасна при быстрых атаках. Вероятно, хозяева будут чаще владеть мячом, а гости сделают ставку на плотную оборону и стандарты. Исход может решить один мяч. Наиболее логичным выглядит сценарий с умеренным количеством голов и возможной ничьей.

Рекомендованные ставки