Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Милан» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 2 ноября 2025 с коэффициентом 1.90

01 ноября 2025 10:41
Милан - Рома
02 нояб. 2025, воскресенье 22:45 | Италия. Серия А, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

На «Сан-Сиро» состоится центральный матч 10-го тура Серии А: «Милан» принимает «Рому». Команды идут в верхней части таблицы и ведут борьбу за места в Лиге чемпионов. Противостояние обещает быть тактическим и напряжeнным.

«Милан»

Подопечные Стефано Пиоли набрали 18 очков и занимают 4-е место. «Милан» не проигрывает восемь матчей подряд, но часто теряет очки – четыре ничьи в последних пяти играх. Команда демонстрирует сбалансированный футбол: надeжная оборона и разнообразие в атаке. В последнем туре миланцы сыграли вничью с «Аталантой» (1:1), а ранее разделили очки с «Пизой» (2:2). Лучший бомбардир – Кристиан Пулишич, у которого шесть голов за восемь матчей. При этом «Милан» стабильно забивает, но и пропускает в трeх играх подряд – признак небольшой нестабильности на фоне плотного графика. Дома команда действует уверенно, но не всегда доводит преимущество до победы.

«Рома»

Коллектив из столицы Италии проводит сильный старт сезона. После девяти туров у «Ромы» 21 очко и 2-е место в таблице. Команда выигрывает за счeт прагматичной игры и надeжной обороны. В последнем туре римляне победили «Парму» (2:1), а перед этим взяли три очка в Сассуоло. Матиас Соуле – лучший бомбардир с тремя голами, но главное оружие «Ромы» – дисциплина и сбалансированность. Команда стабильно забивает (в трeх матчах подряд) и уверенно действует на выезде, где одержала шесть побед подряд. Однако есть и слабость – трудности при позиционных атаках и уязвимость против скоростных фланговых прорывов.

Факты о командах

«Милан»

  • 4-е место, 18 очков
  • Не проигрывает 8 матчей подряд
  • В последних 5 матчах: 7 забито, 5 пропущено
  • Средняя результативность – 1.4 гола за игру

«Рома»

  • 2-е место, 21 очко
  • Победы в 6 гостевых матчах подряд
  • В последних 5 матчах: 6 забито, 5 пропущено
  • Средняя результативность – 1.2 гола за игру

Личные встречи
33% (13)
31% (12)
36% (14)
53
Забитых мячей
56
1.36
В среднем за матч
1.44
3:2
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
3 : 1
18.05.2025
Милан
Италия. Кубок, 1/4 финала
Милан
3 : 1
05.02.2025
Рома
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
1 : 1
29.12.2024
Рома
Лига Европы, 1/4 финала
Рома
2 : 1
18.04.2024
Милан
Лига Европы, 1/4 финала
Милан
0 : 1
11.04.2024
Рома
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
3 : 1
14.01.2024
Рома
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
1 : 2
01.09.2023
Милан
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
1 : 1
29.04.2023
Милан
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
2 : 2
08.01.2023
Рома
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
3 : 1
06.01.2022
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
1 : 2
31.10.2021
Милан
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
1 : 2
28.02.2021
Милан
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3 : 3
26.10.2020
Рома
Италия. Серия А, 28 тур
Милан
2 : 0
28.06.2020
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
2 : 1
27.10.2019
Милан
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
1 : 1
03.02.2019
Милан
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
2 : 1
31.08.2018
Рома
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
0 : 2
25.02.2018
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
0 : 2
01.10.2017
Рома
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
1 : 4
07.05.2017
Рома
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
1 : 0
12.12.2016
Милан
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
1 : 3
14.05.2016
Рома
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1 : 1
09.01.2016
Милан
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
2 : 1
09.05.2015
Рома
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
0 : 0
20.12.2014
Милан
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
2 : 0
25.04.2014
Милан
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
2 : 2
16.12.2013
Рома
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
0 : 0
12.05.2013
Рома
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
4 : 2
22.12.2012
Милан
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
2 : 1
24.03.2012
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
2 : 3
29.10.2011
Милан
Италия. Серия А, 36 тур
Рома
0 : 0
07.05.2011
Милан
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
0 : 1
18.12.2010
Рома
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
0 : 0
06.03.2010
Милан
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
2 : 1
18.10.2009
Рома
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
2 : 3
24.05.2009
Рома
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
2 : 2
11.01.2009
Милан
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
2 : 1
15.03.2008
Милан
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
0 : 1
28.10.2007
Рома
Показать все

Прогноз на матч «Милан» – «Рома»

Матч ожидается упорным: обе команды играют прагматично, редко позволяют сопернику много создавать. «Милан» дома традиционно силeн и способен контролировать темп, но «Рома» опасна при быстрых атаках. Вероятно, хозяева будут чаще владеть мячом, а гости сделают ставку на плотную оборону и стандарты. Исход может решить один мяч. Наиболее логичным выглядит сценарий с умеренным количеством голов и возможной ничьей.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • Ничья – коэффициент 3.40

1.90
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Рома Милан
Другие прогнозы
02.11.2025
12:00
1.82
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Оренбург - Сочи
Обе команды забьют
02.11.2025
16:00
1.80
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн - Слуцк
Победа «Динамо Минск» и тотал меньше 3.5
02.11.2025
17:00
1.40
Турция. Суперлига, 11 тур
Кайсериспор - Касымпаша
Обе забьют
02.11.2025
17:00
1.92
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн - Страсбур
Обе команды забьют
02.11.2025
17:00
1.45
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К - Черноморец
Тотал меньше 2.5 голов
02.11.2025
17:00
1.82
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина - Лечче
Тотал меньше 2.5 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 