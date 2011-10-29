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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Милан
Рома - Милан: обзор матча 29 октября 2011
Рома
29.10.2011, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 3
Завершен
Милан
28'
Н. Бурдиссо
87'
Б. Кркич
17'
З. Ибрагимович
30'
А. Неста
79'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Милан
Желтая карточка
А. Аквилани
Замена
М. Амброзини
️️️️
А. Ночерино
ГОЛ! 2:3!
Б. Кркич
ГОЛ! 1:3!
З. Ибрагимович
Пас отдал
А. Аквилани
Замена
А. Кассано
️️️️
Робиньо
Замена
Г. Хайнце
️️️️
Жуан
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
К. Боатенг
Замена
Э. Ламела
️️️️
Ф. Гаго
Желтая карточка
М. Пьянич
Желтая карточка
А. Ночерино
Желтая карточка
Ф. Гаго
Замена
Б. Кркич
️️️️
Ф. Борини
Травма
Ф. Борини
Желтая карточка
М. ван Боммел
ГОЛ! 1:2!
А. Неста
Пас отдал
Робиньо
ГОЛ! 1:1!
Н. Бурдиссо
Пас отдал
М. Пьянич
17'
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
А. Аквилани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
5
Фернандо Гаго
ЛП
16
Даниэле Де Росси
(К)
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Давид Писарро
ПП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Милан
32
Кристиан Аббьяти
(К)
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
6
Марк ван Боммел
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
20
Альберто Аквилани
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Рома
23
Джанлука Курчи
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
4-1-3-2
1
Стекеленбург
3
Анхель
8
Бурдиссо
4
Жуан
27
Кассетти
16
Де Росси
5
Гаго
15
Пьянич
7
Писарро
16
Борини
10
Освальдо
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
20
Абате
3
Силва
13
Неста
19
Дзамбротта
6
ван Боммел
20
Аквилани
23
Ночерино
27
Боатенг
70
Робиньо
11
Ибрагимович
4
Жуан
5
Хайнце
5
Хайнце
4
Жуан
5
Гаго
9
Ламела
9
Ламела
5
Гаго
16
Борини
9
Кркич
9
Кркич
16
Борини
27
Боатенг
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
27
Боатенг
23
Ночерино
90
Амброзини
90
Амброзини
23
Ночерино
70
Робиньо
99
Кассано
99
Кассано
70
Робиньо
Остались в запасе
Рома
Милан
23
Джанлука Курчи
ВР
19
Леандро Греко
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
32
Марко Амелия
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
19
Леандро Греко
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Рома - Милан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 19:55 (прямая)
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