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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Рома
Милан - Рома: обзор матча 28 июня 2020
Милан
28.06.2020, воскресенье, 18:15
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 0
Завершен
Рома
76'
А. Ребич
89'
Х. Чалханоглу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Рома
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Верету
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Чалханоглу
89'
81'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Б. Кристанте
81'
Замена
А. Диавара
️️️️
Л. Пеллегрини
Замена
Р. Леау
️️️️
А. Ребич
78'
ГОЛ! 1:0!
А. Ребич
76'
69'
Замена
Д. Перотти
️️️️
Г. Мхитарян
69'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Э. Джеко
Желтая карточка
А. Ребич
62'
58'
Замена
К. Перес
️️️️
Д. Клюйверт
Замена
Л. Пакета
️️️️
Д. Бонавентура
54'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
С. Кастильехо
54'
Желтая карточка
С. Кастильехо
41'
23'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
28
Марко Брешианини
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
33
Бруно Перес
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
4-4-2
1
Доннарумма
19
Эрнандес
26
Романьоли
24
Кьер
13
Конти
20
Чалханоглу
10
Беннасер
7
Бонавентура
19
Кессье
9
Ребич
70
Кастильехо
4-3-2-1
83
Миранте
77
Дзаппакоста
23
Манчини
6
Смоллинг
37
Спинаццола
22
Мхитарян
4
Кристанте
17
Верету
7
Пеллегрини
19
Клюйверт
10
Джеко
9
Ребич
27
Леау
27
Леау
9
Ребич
7
Бонавентура
11
Пакета
11
Пакета
7
Бонавентура
70
Кастильехо
56
Салемакерс
56
Салемакерс
70
Кастильехо
7
Пеллегрини
24
Диавара
24
Диавара
7
Пеллегрини
4
Кристанте
15
Пасторе
15
Пасторе
4
Кристанте
10
Джеко
9
Калинич
9
Калинич
10
Джеко
19
Клюйверт
23
Перес
23
Перес
19
Клюйверт
22
Мхитарян
8
Перотти
8
Перотти
22
Мхитарян
Остались в запасе
Милан
Рома
28
Марко Брешианини
ЦП
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
13
Даниэль Фузато
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
28
Марко Брешианини
ЦП
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Милан - Рома
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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