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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Милан
Рома - Милан: обзор матча 28 февраля 2021
Рома
28.02.2021, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 2
Завершен
Милан
50'
Ж. Верету
43'
Ф. Кессье (П)
58'
А. Ребич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Милан
90'
+5
Желтая карточка
С. Кастильехо
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
89'
86'
Желтая карточка
Д. Калабрия
83'
Замена
С. Мейте
️️️️
С. Тонали
83'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
А. Салемакерс
Желтая карточка
Г. Мхитарян
80'
Замена
Педро
️️️️
Б. Майорал
79'
Замена
А. Диавара
️️️️
Ж. Верету
79'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Г. Вильяр
70'
67'
Замена
Р. Крунич
️️️️
А. Ребич
Замена
Б. Перес
️️️️
Ф. Фасио
62'
58'
ГОЛ! 1:2!
А. Ребич
Пас отдал
А. Салемакерс
56'
Замена
Р. Леау
️️️️
З. Ибрагимович
ГОЛ! 1:1!
Ж. Верету
Пас отдал
Л. Спинаццола
50'
46'
Желтая карточка
А. Салемакерс
46'
Замена
Б. Диас
️️️️
Х. Чалханоглу
43'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Кессье
Желтая карточка
Ф. Фасио
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
33
Бруно Перес
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Педро
ПВ
23
Карлес Перес
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
4-4-1-1
13
Лопес
37
Спинаццола
23
Манчини
17
Фасио
2
Карсдорп
22
Мхитарян
12
Вильяр
17
Верету
4
Кристанте
7
Пеллегрини
9
Майорал
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
2
Калабрия
23
Томори
24
Кьер
19
Эрнандес
16
Тонали
20
Чалханоглу
19
Кессье
56
Салемакерс
9
Ребич
11
Ибрагимович
17
Верету
24
Диавара
24
Диавара
17
Верету
17
Фасио
33
Перес
33
Перес
17
Фасио
12
Вильяр
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
12
Вильяр
9
Майорал
9
Педро
9
Педро
9
Майорал
11
Ибрагимович
27
Леау
27
Леау
11
Ибрагимович
9
Ребич
33
Крунич
33
Крунич
9
Ребич
20
Чалханоглу
21
Диас
21
Диас
20
Чалханоглу
16
Тонали
8
Мейте
8
Мейте
16
Тонали
56
Салемакерс
70
Кастильехо
70
Кастильехо
56
Салемакерс
Остались в запасе
Рома
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
10
Йенс Хеуге
ЛВ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
23
Карлес Перес
ЦФ
Остались в запасе
10
Йенс Хеуге
ЛВ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Рома - Милан
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
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