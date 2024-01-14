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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Рома
Милан - Рома: обзор матча 14 января 2024
Милан
14.01.2024, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
3 : 1
Завершен
Рома
11'
Я. Адли
56'
О. Жиру
84'
Т. Эрнандес
69'
Л. Паредес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Рома
Желтая карточка
М. Габбиа
90'
+1
Замена
К. Дзероли
️️️️
Я. Адли
89'
ГОЛ! 3:1!
Т. Эрнандес
Пас отдал
О. Жиру
84'
81'
Желтая карточка
Д. Хейсен
Замена
Н. Окафор
️️️️
Р. Леау
79'
Замена
Ю. Муса
️️️️
К. Пулишич
79'
78'
Замена
Н. Залевски
️️️️
З. Челик
78'
Замена
Д. Хейсен
️️️️
Д. Льоренте
Желтая карточка
С. Кьер
71'
69'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Паредес
61'
Замена
А. Белотти
️️️️
С. Эль-Шаарави
56'
Желтая карточка
Б. Кристанте
ГОЛ! 2:0!
О. Жиру
Пас отдал
С. Кьер
56'
46'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Д. Манчини
43'
Желтая карточка
Д. Манчини
ГОЛ! 1:0!
Я. Адли
Пас отдал
Т. Рейндерс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
(К)
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
29
Ясин Адли
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Рома
99
Миле Свилар
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
(К)
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Милан
69
Лапо Нава
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
7
Чака Траоре
ЛВ
18
Кевин Дзероли
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
67
Жоау Кошта
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
4-2-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
24
Кьер
46
Габбиа
2
Калабрия
14
Рейндерс
20
Лофтус-Чик
27
Леау
29
Адли
11
Пулишич
9
Жиру
3-3-2-1-1
99
Свилар
5
Кристенсен
23
Манчини
3
Льоренте
2
Челик
5
Паредес
37
Спинаццола
4
Кристанте
8
Бове
8
Эль-Шаарави
9
Лукаку
29
Адли
18
Дзероли
18
Дзероли
29
Адли
11
Пулишич
80
Муса
80
Муса
11
Пулишич
27
Леау
19
Окафор
19
Окафор
27
Леау
2
Челик
59
Залевски
59
Залевски
2
Челик
3
Льоренте
4
Хейсен
4
Хейсен
3
Льоренте
23
Манчини
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
23
Манчини
8
Эль-Шаарави
11
Белотти
11
Белотти
8
Эль-Шаарави
Остались в запасе
Милан
Рома
69
Лапо Нава
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
15
Лука Ромеро
АП
7
Чака Траоре
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Руй Патрисиу
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
15
Лука Ромеро
АП
7
Чака Траоре
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Милан - Рома
2
3
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
12
9
Офсайды
1
5
Количество передач
474
497
Сейвы
4
2
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.41
1.38
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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