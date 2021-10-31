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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Милан
Рома - Милан: обзор матча 31 октября 2021
Рома
31.10.2021, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 2
Завершен
Милан
90+3'
С. Эль-Шаарави
26'
З. Ибрагимович
57'
Ф. Кессье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Милан
ГОЛ! 1:2!
С. Эль-Шаарави
90'
+3
81'
Желтая карточка
Ф. Кессье
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Р. Карсдорп
80'
77'
Желтая карточка
О. Жиру
77'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Р. Крунич
76'
Замена
А. Романьоли
️️️️
И. Беннасер
76'
Замена
С. Тонали
️️️️
Р. Леау
68'
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
А. Салемакерс
Замена
К. Перес
️️️️
М. Винья
68'
67'
Желтая карточка
Д. Калабрия
66'
Вторая желтая
Т. Эрнандес
65'
Желтая карточка
Ф. Томори
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Т. Абрахам
63'
57'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ф. Кессье
57'
Замена
О. Жиру
️️️️
З. Ибрагимович
Желтая карточка
Д. Манчини
49'
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
Г. Мхитарян
46'
41'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
27'
Желтая карточка
З. Ибрагимович
26'
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Желтая карточка
Р. Карсдорп
24'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
16
Филиппо Трипи
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
16
Сандро Тонали
ОП
21
Браим Диас
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-3-2-1
1
Патрисиу
6
Винья
23
Манчини
3
Ибаньес
2
Карсдорп
22
Мхитарян
4
Кристанте
17
Верету
7
Пеллегрини
10
Дзаньоло
18
Абрахам
4-3-2-1
16
Тэтэрушану
2
Калабрия
24
Кьер
23
Томори
19
Эрнандес
19
Кессье
10
Беннасер
33
Крунич
56
Салемакерс
27
Леау
11
Ибрагимович
18
Абрахам
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
18
Абрахам
6
Винья
23
Перес
23
Перес
6
Винья
22
Мхитарян
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
22
Мхитарян
2
Карсдорп
14
Шомуродов
14
Шомуродов
2
Карсдорп
56
Салемакерс
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
56
Салемакерс
10
Беннасер
26
Романьоли
26
Романьоли
10
Беннасер
33
Крунич
8
Бакайоко
8
Бакайоко
33
Крунич
27
Леау
16
Тонали
16
Тонали
27
Леау
11
Ибрагимович
9
Жиру
9
Жиру
11
Ибрагимович
Остались в запасе
Рома
Милан
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
16
Филиппо Трипи
ОП
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
21
Браим Диас
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
16
Филиппо Трипи
ОП
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
21
Браим Диас
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Рома - Милан
3
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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