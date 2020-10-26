Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Рома
Милан - Рома: обзор матча 26 октября 2020
Милан
26.10.2020, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
3 : 3
Завершен
Рома
2'
З. Ибрагимович
47'
А. Салемакерс
79'
З. Ибрагимович (П)
14'
Э. Джеко
71'
Ж. Верету (П)
84'
М. Кумбула
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Рома
86'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Ж. Верету
84'
ГОЛ! 3:3!
М. Кумбула
Желтая карточка
Т. Эрнандес
83'
81'
Желтая карточка
Б. Кристанте
ГОЛ с пенальти! 3:2!
З. Ибрагимович
79'
77'
Желтая карточка
Педро
76'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Л. Пеллегрини
Желтая карточка
З. Ибрагимович
75'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Р. Леау
73'
Замена
Р. Крунич
️️️️
А. Салемакерс
73'
71'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ж. Верету
Желтая карточка
Р. Леау
70'
67'
Замена
Б. Перес
️️️️
Р. Карсдорп
ГОЛ! 2:1!
А. Салемакерс
Пас отдал
Р. Леау
47'
14'
ГОЛ! 1:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Л. Пеллегрини
ГОЛ! 1:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Р. Леау
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Педро
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Милан
99
Андреас Юнгдаль
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
21
Браим Диас
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Рома
12
Симоне Фарелли
ВР
13
Пау Лопес
ВР
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Бруно Перес
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
4-3-2-1
16
Тэтэрушану
19
Эрнандес
24
Кьер
26
Романьоли
2
Калабрия
20
Чалханоглу
10
Беннасер
19
Кессье
27
Леау
56
Салемакерс
11
Ибрагимович
3-2-2-2-1
83
Миранте
3
Ибаньес
3
Кумбула
23
Манчини
2
Карсдорп
37
Спинаццола
22
Мхитарян
17
Верету
9
Педро
7
Пеллегрини
10
Джеко
56
Салемакерс
33
Крунич
33
Крунич
56
Салемакерс
27
Леау
70
Кастильехо
70
Кастильехо
27
Леау
2
Карсдорп
33
Перес
33
Перес
2
Карсдорп
17
Верету
12
Вильяр
12
Вильяр
17
Верету
7
Пеллегрини
4
Кристанте
4
Кристанте
7
Пеллегрини
Остались в запасе
Милан
Рома
99
Андреас Юнгдаль
ВР
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
21
Браим Диас
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
12
Симоне Фарелли
ВР
13
Пау Лопес
ВР
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
21
Браим Диас
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Остались в запасе
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
12
Симоне Фарелли
ВР
13
Пау Лопес
ВР
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Милан - Рома
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Милан
Рома
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:37
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Защитник «Милана» Павлович рассказал о гитлеровских методах бывшего тренера: «При нем убрали «Нутеллу»
20 ноября
6
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:37
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+