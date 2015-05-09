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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Рома
Милан - Рома: обзор матча 09 мая 2015
Милан
09.05.2015, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 1
Завершен
Рома
40'
М. ван Гинкел
59'
М. Дестро
73'
Ф. Тотти (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Рома
Желтая карточка
Ф. Мексес
90'
+1
Желтая карточка
И. Абате
88'
Замена
Ф. Мексес
️️️️
Алекс
84'
Замена
Д. Паццини
️️️️
М. Дестро
74'
73'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Тотти
Желтая карточка
Алекс
72'
Желтая карточка
М. Дестро
71'
70'
Замена
Ф. Тотти
️️️️
М. Пьянич
Замена
С. Боккетти
️️️️
Л. Антонелли
68'
Травма
Л. Антонелли
67'
64'
Желтая карточка
М. Пьянич
61'
Желтая карточка
Д. Де Росси
60'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
С. Ибарбо
ГОЛ! 2:0!
М. Дестро
Пас отдал
К. Хонда
59'
43'
Желтая карточка
В. Торосидис
ГОЛ! 1:0!
М. ван Гинкел
Пас отдал
К. Хонда
40'
29'
Замена
А. Льяич
️️️️
Жервиньо
28'
Травма
Жервиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
13
Диего Лопес
ВР
13
Лука Антонелли
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ПП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
35
Василис Торосидис
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
(К)
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Сегундо Ибарбо
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Милан
66
Стефано Гори
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
41
Алессандро Мастальи
ЦП
3
Джанфилиппо Феличоли
ЦП
98
Хашим Мастур
ЦП
42
Андрей Модич
ЦП
10
Сусо
ПВ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
25
Хосе Холебас
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
20
Сейду Кейта
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
4-1-4-1
13
Лопес
13
Антонелли
33
Алекс
29
Палетта
20
Абате
34
Де Йонг
7
Бонавентура
8
ван Гинкел
15
Поли
3
Хонда
21
Дестро
4-1-2-2-1
16
Де Санктис
24
Флоренци
44
Манолас
13
Астори
35
Торосидис
16
Де Росси
44
Наингголан
15
Пьянич
8
Ибарбо
27
Жервиньо
22
Думбия
33
Алекс
5
Мексес
5
Мексес
33
Алекс
13
Антонелли
16
Боккетти
16
Боккетти
13
Антонелли
21
Дестро
11
Паццини
11
Паццини
21
Дестро
27
Жервиньо
22
Льяич
22
Льяич
27
Жервиньо
8
Ибарбо
11
Итурбе
11
Итурбе
8
Ибарбо
15
Пьянич
10
Тотти
10
Тотти
15
Пьянич
Остались в запасе
Милан
Рома
66
Стефано Гори
ВР
41
Алессандро Мастальи
ЦП
3
Джанфилиппо Феличоли
ЦП
98
Хашим Мастур
ЦП
42
Андрей Модич
ЦП
32
Кристиан Аббьяти
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
1
Лукаш Скорупски
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
25
Хосе Холебас
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
20
Сейду Кейта
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
66
Стефано Гори
ВР
41
Алессандро Мастальи
ЦП
3
Джанфилиппо Феличоли
ЦП
98
Хашим Мастур
ЦП
42
Андрей Модич
ЦП
32
Кристиан Аббьяти
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
10
Сусо
ПВ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
25
Хосе Холебас
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
20
Сейду Кейта
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Милан - Рома
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 3" 21:40 (прямая)
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