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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Милан
Рома - Милан: обзор матча 29 апреля 2023
Рома
29.04.2023, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 1
Завершен
Милан
90+3'
Т. Абрахам
90+7'
А. Салемакерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Милан
Замена
О. Сольбаккен
️️️️
Т. Абрахам
90'
+8
90'
+7
ГОЛ! 1:1!
А. Салемакерс
Пас отдал
Р. Леау
ГОЛ! 1:0!
Т. Абрахам
Пас отдал
З. Челик
90'
+3
Замена
М. Камара
️️️️
Э. Бове
89'
88'
Замена
Д. Ориги
️️️️
О. Жиру
Желтая карточка
Б. Кристанте
84'
75'
Желтая карточка
Р. Крунич
73'
Замена
П. Калюлю
️️️️
С. Кьер
73'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
И. Беннасер
Желтая карточка
Р. Ибаньес
71'
56'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Б. Диас
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
А. Белотти
46'
46'
Замена
М. Тиав
️️️️
Ф. Томори
Желтая карточка
Н. Матич
24'
15'
Желтая карточка
Ф. Томори
Замена
Э. Бове
️️️️
М. Кумбула
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
56
Алексис Салемакерс
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
23
Манчини
3
Ибаньес
3
Кумбула
37
Спинаццола
18
Матич
2
Челик
4
Кристанте
7
Пеллегрини
18
Абрахам
11
Белотти
4-1-2-2-1
16
Меньян
2
Калабрия
23
Томори
24
Кьер
19
Эрнандес
16
Тонали
10
Беннасер
33
Крунич
21
Диас
27
Леау
9
Жиру
3
Кумбула
8
Бове
8
Бове
3
Кумбула
Бове
2
Камара
2
Камара
Бове
11
Белотти
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
11
Белотти
18
Абрахам
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
18
Абрахам
23
Томори
12
Тиав
12
Тиав
23
Томори
24
Кьер
15
Калюлю
15
Калюлю
24
Кьер
10
Беннасер
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
10
Беннасер
21
Диас
56
Салемакерс
56
Салемакерс
21
Диас
9
Жиру
27
Ориги
27
Ориги
9
Жиру
Остались в запасе
Рома
Милан
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
9
Анте Ребич
ЛВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Рома - Милан
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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