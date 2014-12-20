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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Милан
Рома - Милан: обзор матча 20 декабря 2014
Рома
20.12.2014, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 0
Завершен
Милан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Милан
Травма
Жервиньо
90'
+4
88'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Ж. Менез
86'
Желтая карточка
Ф. Мексес
Желтая карточка
М. Дестро
86'
Замена
В. Торосидис
️️️️
Майкон
81'
80'
Замена
С. Мунтари
️️️️
А. Поли
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
79'
Замена
М. Дестро
️️️️
Д. Де Росси
74'
Желтая карточка
Д. Де Росси
73'
72'
Замена
Алекс
️️️️
К. Хонда
70'
Вторая желтая
П. Армеро
68'
Желтая карточка
Н. Де Йонг
67'
Желтая карточка
Ж. Менез
Замена
А. Льяич
️️️️
А. Флоренци
66'
Желтая карточка
А. Флоренци
63'
Желтая карточка
Майкон
59'
38'
Желтая карточка
П. Армеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Милан
13
Диего Лопес
ВР
7
Пабло Армеро
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
15
Андреа Поли
ПП
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Рома
23
Джанлука Курчи
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Милан
22
Михаэль Агацци
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
4
Салли Мунтари
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
3-3-2-1-1
16
Де Санктис
24
Флоренци
44
Манолас
2
Янга-Мбива
25
Холебас
16
Де Росси
13
Майкон
44
Наингголан
20
Кейта
27
Жервиньо
10
Тотти
4-1-4-1
13
Лопес
23
Бонера
25
Сапата
5
Мексес
7
Армеро
34
Де Йонг
15
Поли
3
Хонда
18
Монтоливо
7
Бонавентура
7
Менез
13
Майкон
35
Торосидис
35
Торосидис
13
Майкон
24
Флоренци
22
Льяич
22
Льяич
24
Флоренци
16
Де Росси
21
Дестро
21
Дестро
16
Де Росси
3
Хонда
33
Алекс
33
Алекс
3
Хонда
15
Поли
4
Мунтари
4
Мунтари
15
Поли
7
Менез
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
7
Менез
Остались в запасе
Рома
Милан
50
Микеле Сомма
ЦЗ
23
Джанлука Курчи
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
22
Михаэль Агацци
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
17
Риккардо Сапонара
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
50
Микеле Сомма
ЦЗ
23
Джанлука Курчи
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Остались в запасе
22
Михаэль Агацци
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
17
Риккардо Сапонара
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Рома - Милан
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 3" 22:40 (прямая)
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