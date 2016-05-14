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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Рома
Милан - Рома: обзор матча 14 мая 2016
Милан
14.05.2016, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 3
Завершен
Рома
86'
К. Бакка
19'
М. Салах
59'
С. Эль-Шаарави
82'
Эмерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Рома
ГОЛ! 1:3!
К. Бакка
86'
85'
Замена
Э. Джеко
️️️️
М. Салах
82'
ГОЛ! 0:3!
Эмерсон
78'
Замена
Эмерсон
️️️️
С. Эль-Шаарави
Замена
Д. Калабрия
️️️️
Алекс
66'
63'
Замена
Ф. Тотти
️️️️
К. Строотман
Желтая карточка
Д. Доннарумма
61'
59'
ГОЛ! 0:2!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
М. Пьянич
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
А. Бертолаччи
57'
Желтая карточка
Л. Адриано
56'
Желтая карточка
Ф. Мексес
54'
Замена
Л. Адриано
️️️️
М. Балотелли
45'
Желтая карточка
М. Локателли
21'
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Пас отдал
К. Строотман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Брокки
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Милан
13
Диего Лопес
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
66
Франческо Борди
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
44
Яго Фальке
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
4-1-3-2
1
Доннарумма
5
Мексес
26
Романьоли
33
Алекс
22
Де Шильо
5
Локателли
91
Бертолаччи
3
Хонда
33
Куцка
45
Балотелли
70
Бакка
4-4-2
13
Щесны
24
Флоренци
44
Манолас
22
Рюдигер
12
Динь
15
Пьянич
16
Де Росси
8
Строотман
44
Наингголан
10
Салах
92
Эль-Шаарави
33
Алекс
2
Калабрия
2
Калабрия
33
Алекс
91
Бертолаччи
7
Бонавентура
7
Бонавентура
91
Бертолаччи
45
Балотелли
4
Адриано
4
Адриано
45
Балотелли
92
Эль-Шаарави
33
Эмерсон
33
Эмерсон
92
Эль-Шаарави
10
Салах
10
Джеко
10
Джеко
10
Салах
8
Строотман
10
Тотти
10
Тотти
8
Строотман
Остались в запасе
Милан
Рома
66
Франческо Борди
ЦЗ
13
Диего Лопес
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Кристиан Брокки
16
Морган Де Санктис
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
44
Яго Фальке
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
66
Франческо Борди
ЦЗ
13
Диего Лопес
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
44
Яго Фальке
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Брокки
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Милан - Рома
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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