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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Милан
Рома - Милан: обзор матча 25 февраля 2018
Рома
25.02.2018, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 2
Завершен
Милан
48'
П. Кутроне
74'
Д. Калабрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Милан
74'
ГОЛ! 0:2!
Д. Калабрия
Пас отдал
Н. Калинич
48'
ГОЛ! 0:1!
П. Кутроне
Пас отдал
Сусо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
3-3-2-2
1
Алиссон
17
Фасио
44
Манолас
11
Коларов
44
Наингголан
33
Перес
8
Строотман
7
Пеллегрини
7
Ундер
14
Шик
8
Перотти
4-4-1-1
1
Доннарумма
2
Калабрия
19
Бонуччи
26
Романьоли
13
Родригес
7
Бонавентура
19
Кессье
6
Билья
20
Чалханоглу
10
Сусо
10
Кутроне
Остались в запасе
Рома
Милан
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Жерсон
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Жерсон
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Рома - Милан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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