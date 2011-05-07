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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Милан
Рома - Милан: обзор матча 07 мая 2011
Рома
07.05.2011, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 0
Завершен
Милан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Милан
Желтая карточка
Р. Таддеи
+4
Желтая карточка
Пато
Желтая карточка
М. ван Боммел
Замена
Д. Капрари
️️️️
А. Рози
Травма
И. Абате
Замена
Пато
️️️️
Робиньо
Желтая карточка
К. Боатенг
Замена
М. Боррьелло
️️️️
М. Вучинич
Травма
Дони
Замена
М. Амброзини
️️️️
Д. Гаттузо
Травма
А. Рози
Замена
А. Рози
️️️️
М. Бриги
14'
Травма
М. Бриги
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
32
Дони
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
9
Мирко Вучинич
ЛВ
7
Давид Писарро
ОП
4
Маттео Бриги
ОП
30
Фабио Симплисио
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПВ
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
6
Марк ван Боммел
ОП
8
Дженнаро Гаттузо
(К)
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
12
Пато
ЦФ
4-2-1-2-1
32
Дони
6
Риисе
8
Бурдиссо
4
Жуан
27
Кассетти
7
Писарро
4
Бриги
30
Симплисио
9
Вучинич
11
Таддеи
10
Тотти
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
20
Абате
3
Силва
13
Неста
19
Дзамбротта
6
ван Боммел
8
Гаттузо
10
Зеедорф
27
Боатенг
70
Робиньо
11
Ибрагимович
4
Бриги
20
Рози
20
Рози
4
Бриги
9
Вучинич
22
Боррьелло
22
Боррьелло
9
Вучинич
Рози
10
Капрари
10
Капрари
Рози
8
Гаттузо
90
Амброзини
90
Амброзини
8
Гаттузо
70
Робиньо
12
Пато
12
Пато
70
Робиньо
Остались в запасе
Рома
Милан
18
Богдан Лобонц
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Рома - Милан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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