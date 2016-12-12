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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Милан
Рома - Милан: обзор матча 12 декабря 2016
Рома
12.12.2016, понедельник, 23:00
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 0
Завершен
Милан
62'
Р. Наингголан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Милан
Желтая карточка
А. Рюдигер
84'
84'
Замена
К. Хонда
️️️️
М. Пашалич
79'
Желтая карточка
Г. Палетта
72'
Замена
Л. Адриано
️️️️
Д. Лападула
66'
Замена
М. Фернандес
️️️️
А. Бертолаччи
ГОЛ! 1:0!
Р. Наингголан
Пас отдал
К. Манолас
62'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Б. Перес
42'
27'
Пенальти не реализован!
М. Ньянг
18'
Желтая карточка
М. Пашалич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
33
Бруно Перес
ПП
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Сусо
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЛФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Рома
77
Стефано Греко
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Эмануэле Спиноцци
ЦП
8
Жерсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
Милан
22
Габриэл
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
3-2-4-2
13
Щесны
17
Фасио
44
Манолас
26
Маккена
33
Эмерсон
22
Рюдигер
44
Наингголан
8
Строотман
16
Де Росси
33
Перес
10
Джеко
8
Перотти
4-1-1-2-2
1
Доннарумма
22
Де Шильо
29
Палетта
26
Романьоли
20
Абате
5
Локателли
91
Бертолаччи
10
Сусо
8
Пашалич
18
Лападула
99
Ньянг
33
Перес
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
33
Перес
8
Пашалич
3
Хонда
3
Хонда
8
Пашалич
91
Бертолаччи
14
Фернандес
14
Фернандес
91
Бертолаччи
18
Лападула
4
Адриано
4
Адриано
18
Лападула
Остались в запасе
Рома
Милан
24
Мустафа Сек
ЦЗ
77
Стефано Греко
ВР
20
Эмануэле Спиноцци
ЦП
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
22
Габриэл
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
24
Мустафа Сек
ЦЗ
77
Стефано Греко
ВР
20
Эмануэле Спиноцци
ЦП
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Рома - Милан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2, Матч ТВ
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