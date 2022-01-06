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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Рома
Милан - Рома: обзор матча 06 января 2022
Милан
06.01.2022, четверг, 20:30
Италия. Серия А, 20 тур
3 : 1
Завершен
Рома
8'
О. Жиру (П)
17'
Ж. Мессьяс
82'
Р. Леау
40'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Рома
Пенальти не реализован!
З. Ибрагимович
90'
+4
90'
+3
Красная карточка
Д. Манчини
Замена
Д. Мальдини
️️️️
Б. Диас
88'
85'
Желтая карточка
Б. Кристанте
85'
Замена
К. Перес
️️️️
Н. Дзаньоло
ГОЛ! 3:1!
Р. Леау
Пас отдал
З. Ибрагимович
82'
Замена
А. Конти
️️️️
А. Флоренци
78'
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
О. Жиру
78'
76'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Т. Абрахам
74'
Вторая желтая
Р. Карсдорп
71'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Л. Пеллегрини
71'
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
Ж. Верету
71'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
М. Винья
Замена
Р. Леау
️️️️
А. Салемакерс
64'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Р. Крунич
64'
Желтая карточка
Р. Крунич
56'
44'
Желтая карточка
Р. Карсдорп
Желтая карточка
Т. Эрнандес
44'
40'
ГОЛ! 2:1!
Т. Абрахам
Пас отдал
Л. Пеллегрини
18'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
ГОЛ! 2:0!
Ж. Мессьяс
17'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
О. Жиру
8'
7'
Желтая карточка
Т. Абрахам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Милан
69
Лапо Нава
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
13
Андреа Конти
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
70
Даниэль Мальдини
АП
91
Лука Станга
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
46
Габбиа
15
Калюлю
24
Флоренци
16
Тонали
33
Крунич
10
Мессьяс
21
Диас
56
Салемакерс
9
Жиру
3-2-2-2-1
1
Патрисиу
3
Ибаньес
23
Манчини
6
Смоллинг
2
Карсдорп
6
Винья
22
Мхитарян
17
Верету
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
18
Абрахам
56
Салемакерс
27
Леау
27
Леау
56
Салемакерс
24
Флоренци
13
Конти
13
Конти
24
Флоренци
33
Крунич
8
Бакайоко
8
Бакайоко
33
Крунич
21
Диас
70
Мальдини
70
Мальдини
21
Диас
9
Жиру
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
9
Жиру
6
Винья
4
Кристанте
4
Кристанте
6
Винья
7
Пеллегрини
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
10
Дзаньоло
23
Перес
23
Перес
10
Дзаньоло
17
Верету
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
17
Верету
18
Абрахам
14
Шомуродов
14
Шомуродов
18
Абрахам
Остались в запасе
Милан
Рома
9
Анте Ребич
ЛВ
69
Лапо Нава
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
91
Лука Станга
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Пьетро Боер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
69
Лапо Нава
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
91
Лука Станга
ЦФ
Остались в запасе
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Пьетро Боер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Милан - Рома
2
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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