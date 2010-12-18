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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Рома
Милан - Рома: обзор матча 18 декабря 2010
Милан
18.12.2010, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 17 тур
0 : 1
Завершен
Рома
67'
М. Боррьелло
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Рома
+5
Желтая карточка
Ф. Мексес
+4
Желтая карточка
А. Рози
Желтая карточка
З. Ибрагимович
+3
+1
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
М. Боррьелло
Замена
А. Рози
️️️️
Адриано
Замена
Роналдиньо
️️️️
К. Боатенг
Травма
К. Боатенг
Замена
Р. Таддеи
️️️️
Ж. Менез
ГОЛ! 0:1!
М. Боррьелло
Пас отдал
Ж. Менез
Замена
К. Зеедорф
️️️️
А. Пирло
20'
19'
Желтая карточка
М. Бриги
Травма
А. Пирло
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
21
Андреа Пирло
ОП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
90
Массимо Амброзини
(К)
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Рома
32
Дони
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
(К)
ОП
4
Маттео Бриги
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
7
Жереми Менез
АП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Адриано
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Милан
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
21
Александер Меркель
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
7
Давид Писарро
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
7
Антонини
13
Неста
23
Бонера
20
Абате
21
Пирло
8
Гаттузо
90
Амброзини
27
Боатенг
70
Робиньо
11
Ибрагимович
4-1-2-1-2
32
Дони
8
Бурдиссо
5
Мексес
4
Жуан
6
Риисе
16
Де Росси
4
Бриги
30
Симплисио
7
Менез
10
Адриано
22
Боррьелло
21
Пирло
10
Зеедорф
10
Зеедорф
21
Пирло
27
Боатенг
49
Роналдиньо
49
Роналдиньо
27
Боатенг
10
Адриано
20
Рози
20
Рози
10
Адриано
7
Менез
11
Таддеи
11
Таддеи
7
Менез
22
Боррьелло
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
22
Боррьелло
Остались в запасе
Милан
Рома
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
12
Жулио Сержио
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Давид Писарро
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
Остались в запасе
12
Жулио Сержио
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Давид Писарро
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Милан - Рома
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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