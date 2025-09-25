Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Крылья Советов» – «Динамо»: прогноз и ставки на матч 26 сентября 2025 с коэффициентом 1.95

25 сентября 2025 11:33
Крылья Советов - Динамо
26 сент. 2025, пятница 18:00 | Россия. Премьер-лига, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Обе команды забьют
Сделать ставку

26 сентября на «Самара-Арене» состоится матч 10 тура Российской Премьер-лиги, в котором «Крылья Советов» примут московское «Динамо». Обе команды набрали по 12 очков и находятся в середине таблицы, а потому игра обещает быть равной и напряженной.

«Крылья Советов»

Команда из Самары показывает нестабильные результаты. В последних пяти матчах «Крылья Советов» забили 6 и пропустили столько же. Вадим Раков остаeтся ключевой фигурой атаки – на его счету 5 голов в 8 матчах. При этом «Крылья» в трeх последних турах неизменно забивали, что указывает на определeнную стабильность в атаке. С другой стороны, оборона часто даeт сбой, пропуская в среднем 1.2 гола за матч.

«Динамо»

Московский клуб также имеет 12 очков, но отличается более продуктивной игрой в атаке: 9 забитых мячей в последних пяти встречах. Иван Сергеев остаeтся важным игроком нападения, хотя его результативность в этом сезоне скромнее – 3 гола в 13 матчах. «Динамо» забивает в среднем 1.8 гола за матч и отличается надeжной обороной – всего 4 пропущенных мяча в пяти последних играх. При этом команда пропускает в каждом из трeх последних туров, что может стать уязвимостью в предстоящей встрече.

Факты о командах

«Крылья Советов»

  • Забивают в 3 последних матчах чемпионата.
  • Пропускают в среднем 1.20 гола за игру.
  • Вадим Раков – лучший бомбардир (5 голов в 8 матчах).
  • В последних пяти играх результативность – 1.20 гола за матч.

«Динамо»

  • Забили 9 мячей в пяти последних встречах.
  • Пропускают в среднем 0.80 гола за матч.
  • Забивают в трeх последних играх подряд.
  • Отличаются высокой стабильностью в атаке (1.8 гола за игру).

Личные встречи
31% (20)
23% (15)
45% (29)
68
Забитых мячей
95
1.06
В среднем за матч
1.48
5:2
Крупнейшая победа
6:3
Самый результативный матч:  3:6
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Кубок, 3 тур
Крылья Советов
0 : 0
27.08.2025
Динамо
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Крылья Советов
1 : 3
05.05.2025
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Крылья Советов
3 : 6
24.10.2024
Динамо
Россия. Кубок, 3 тур
Динамо
5 : 1
28.08.2024
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
1 : 0
17.08.2024
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Динамо
4 : 1
18.05.2024
Крылья Советов
Товарищеские матчи,
Динамо
5 : 1
19.02.2024
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Крылья Советов
3 : 3
29.07.2023
Динамо
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Динамо
1 : 0
05.03.2023
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1/4 финала
Динамо
1 : 1
01.03.2023
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1/4 финала
Крылья Советов
2 : 1
23.02.2023
Динамо
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Крылья Советов
0 : 2
07.08.2022
Динамо
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Крылья Советов
5 : 2
06.05.2022
Динамо
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
0 : 1
02.10.2021
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1/4 финала
Крылья Советов
2 : 0
08.04.2021
Динамо
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Динамо
2 : 0
12.07.2020
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов
0 : 0
30.08.2019
Динамо
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
1 : 0
20.04.2019
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.10.2018
Динамо
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
0 : 1
17.04.2016
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1/8 финала
Крылья Советов
0 : 1
29.10.2015
Динамо
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Крылья Советов
0 : 0
27.09.2015
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Крылья Советов
1 : 2
09.11.2013
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Динамо
2 : 0
29.09.2013
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Крылья Советов
1 : 2
05.05.2013
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Динамо
1 : 0
28.10.2012
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Крылья Советов
1 : 0
25.09.2011
Динамо
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
1 : 0
21.05.2011
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Крылья Советов
1 : 0
20.11.2010
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
31.07.2010
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Крылья Советов
3 : 1
30.08.2009
Динамо
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Динамо
0 : 1
25.04.2009
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Крылья Советов
3 : 3
27.09.2008
Динамо
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо
2 : 2
07.05.2008
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
1 : 1
30.09.2007
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
3 : 2
26.05.2007
Динамо
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
1 : 1
01.10.2006
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Крылья Советов
1 : 0
23.04.2006
Динамо
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Крылья Советов
0 : 1
19.11.2005
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
3 : 1
10.07.2005
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Крылья Советов
4 : 1
21.08.2004
Динамо
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо
1 : 1
02.05.2004
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Крылья Советов
1 : 0
25.10.2003
Динамо
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
2 : 1
23.03.2003
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Крылья Советов
0 : 0
10.11.2002
Динамо
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
0 : 1
20.04.2002
Крылья Советов
Чемпионат России, 30 тур
Крылья Советов
3 : 0
22.10.2001
Динамо
Чемпионат России, 1 тур
Динамо
0 : 1
11.03.2001
Крылья Советов
Чемпионат России, 23 тур
Крылья Советов
0 : 2
27.08.2000
Динамо
Чемпионат России, 9 тур
Динамо
2 : 0
17.05.2000
Крылья Советов
Чемпионат России, 23 тур
Крылья Советов
1 : 2
11.09.1999
Динамо
Чемпионат России, 9 тур
Динамо
3 : 3
29.05.1999
Крылья Советов
Чемпионат России, 30 тур
Динамо
1 : 1
30.10.1998
Крылья Советов
Чемпионат России, 15 тур
Крылья Советов
1 : 0
01.07.1998
Динамо
Чемпионат России, 20 тур
Крылья Советов
0 : 1
06.08.1997
Динамо
Чемпионат России, 3 тур
Динамо
0 : 1
02.04.1997
Крылья Советов
Чемпионат России, 30 тур
Динамо
2 : 1
02.10.1996
Крылья Советов
Чемпионат России, 13 тур
Крылья Советов
0 : 2
18.05.1996
Динамо
Чемпионат России, 26 тур
Динамо
4 : 1
23.09.1995
Крылья Советов
Чемпионат России, 5 тур
Крылья Советов
1 : 4
09.05.1995
Динамо
Чемпионат России, 24 тур
Крылья Советов
1 : 1
19.09.1994
Динамо
Чемпионат России, 7 тур
Динамо
3 : 0
16.04.1994
Крылья Советов
Чемпионат России, 28 тур
Динамо
3 : 0
19.09.1993
Крылья Советов
Чемпионат России, 12 тур
Крылья Советов
1 : 0
16.05.1993
Динамо
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды находятся в равных условиях и близки в турнирной таблице. «Крылья Советов» традиционно активны на своeм поле и будут искать моменты у ворот соперника, особенно через Ракова. Однако «Динамо» выглядит более сбалансированным: атака создаeт много моментов, а оборона, несмотря на отдельные ошибки, всe же крепче. Вероятнее всего, игра получится результативной с обменом голами. Оптимальный сценарий – забьют обе команды, а «Динамо» будет ближе к победе за счeт более высокой плотности игры в центре и вариативности в атаке.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95
  • Победа «Динамо» или ничья и тотал больше 1.5 – коэффициент 1.70

1.95
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Динамо Крылья Советов
Другие прогнозы
26.09.2025
18:00
1.95
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Крылья Советов - Динамо
Обе команды забьют
26.09.2025
18:00
1.85
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Кудровка - Эпицентр
Обе команды забьют
26.09.2025
18:30
3.00
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Арсенал - Минск
Победа «Минска»
26.09.2025
18:35
1.32
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Хазм - Аль-Ахли
Победа «Аль-Ахли»
26.09.2025
18:40
1.85
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Дамак - Аль-Иттифак
Оба забьют
26.09.2025
20:00
1.75
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор - Галатасарай
Победа «Галатасарая» и тотал больше 2.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 