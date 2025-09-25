26 сентября на «Самара-Арене» состоится матч 10 тура Российской Премьер-лиги, в котором «Крылья Советов» примут московское «Динамо». Обе команды набрали по 12 очков и находятся в середине таблицы, а потому игра обещает быть равной и напряженной.

«Крылья Советов»

Команда из Самары показывает нестабильные результаты. В последних пяти матчах «Крылья Советов» забили 6 и пропустили столько же. Вадим Раков остаeтся ключевой фигурой атаки – на его счету 5 голов в 8 матчах. При этом «Крылья» в трeх последних турах неизменно забивали, что указывает на определeнную стабильность в атаке. С другой стороны, оборона часто даeт сбой, пропуская в среднем 1.2 гола за матч.

«Динамо»

Московский клуб также имеет 12 очков, но отличается более продуктивной игрой в атаке: 9 забитых мячей в последних пяти встречах. Иван Сергеев остаeтся важным игроком нападения, хотя его результативность в этом сезоне скромнее – 3 гола в 13 матчах. «Динамо» забивает в среднем 1.8 гола за матч и отличается надeжной обороной – всего 4 пропущенных мяча в пяти последних играх. При этом команда пропускает в каждом из трeх последних туров, что может стать уязвимостью в предстоящей встрече.

Факты о командах

«Крылья Советов»

Забивают в 3 последних матчах чемпионата.

Пропускают в среднем 1.20 гола за игру.

Вадим Раков – лучший бомбардир (5 голов в 8 матчах).

В последних пяти играх результативность – 1.20 гола за матч.

«Динамо»

Забили 9 мячей в пяти последних встречах.

Пропускают в среднем 0.80 гола за матч.

Забивают в трeх последних играх подряд.

Отличаются высокой стабильностью в атаке (1.8 гола за игру).

Прогноз на матч

Обе команды находятся в равных условиях и близки в турнирной таблице. «Крылья Советов» традиционно активны на своeм поле и будут искать моменты у ворот соперника, особенно через Ракова. Однако «Динамо» выглядит более сбалансированным: атака создаeт много моментов, а оборона, несмотря на отдельные ошибки, всe же крепче. Вероятнее всего, игра получится результативной с обменом голами. Оптимальный сценарий – забьют обе команды, а «Динамо» будет ближе к победе за счeт более высокой плотности игры в центре и вариативности в атаке.

Рекомендованные ставки