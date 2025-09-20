Введите ваш ник на сайте
«Боруссия Д» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.70

20 сентября 2025 9:00
Боруссия Д - Вольфсбург
21 сент. 2025, воскресенье 20:30 | Германия. Бундеслига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Боруссии Д»
Сделать ставку

В одном из центральных матчей 4-го тура Бундеслиги «Боруссия Д» примет «Вольфсбург» на «Сигнал Идуна Парк». Обе команды подходят к встрече в неплохой форме и показывают высокую результативность, что обещает зрелищный и открытый футбол.

«Боруссия Д»

Дортмундцы набрали 7 очков после трeх туров и идут вторыми. В последних матчах команда уверенно обыграла «Хайденхайм» (2:0) и «Унион» (3:0), а в Лиге чемпионов сыграла в яркой ничьей против «Ювентуса» (4:4). В атаке отлично проявляет себя Серу Гирасси, который уже забил 9 мячей в 10 встречах.

«Боруссия Д» не проигрывает 11 матчей подряд в чемпионате и стабильно забивает. Но при этом есть проблемы в обороне – 7 пропущенных голов за последние пять встреч.

«Вольфсбург»

«Волки» начали сезон с 5 очками и находятся на 9-й позиции. В последнем туре они выдали результативную ничью с «Кельном» (3:3), а ранее сыграли вничью с «Майнцем» (1:1) и победили «Хайденхайм» (3:1). Лучший бомбардир – Маттиас Сванберг, который забил 3 мяча в трeх матчах.

Команда не проигрывает пять туров подряд в чемпионате и демонстрирует высокий уровень реализации. Однако оборона часто подводит – в последних пяти играх «Вольфсбург» пропустил 7 мячей.

Факты о командах

«Боруссия Д»

  • 2-е место, 7 очков после 3 туров.
  • Серу Гирасси – лучший бомбардир (9 голов).
  • Не проигрывает 11 матчей в Бундеслиге.
  • Забивает в 11 матчах подряд.
  • В среднем 2.60 гола за матч за последние 5 встреч.

«Вольфсбург»

  • 9-е место, 5 очков после 3 туров.
  • Маттиас Сванберг – лучший бомбардир (3 гола).
  • Не проигрывает 5 матчей подряд в чемпионате.
  • Забивает в каждом из последних 5 матчей.
  • В среднем 3.40 гола за матч за последние 5 встреч.

Личные встречи
62% (24)
15% (6)
23% (9)
87
Забитых мячей
41
2.23
В среднем за матч
1.05
6:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  3:3
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия Д
4 : 0
03.05.2025
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
1 : 3
22.12.2024
Боруссия Д
Германия. Кубок, 2 раунд
Вольфсбург
1 : 0
29.10.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсбург
1 : 1
17.02.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия Д
1 : 0
23.09.2023
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия Д
6 : 0
07.05.2023
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вольфсбург
2 : 0
08.11.2022
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия Д
6 : 1
16.04.2022
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсбург
1 : 3
27.11.2021
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вольфсбург
0 : 2
24.04.2021
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия Д
2 : 0
03.01.2021
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вольфсбург
0 : 2
23.05.2020
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия Д
3 : 0
02.11.2019
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия Д
2 : 0
30.03.2019
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
0 : 1
03.11.2018
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия Д
0 : 0
14.01.2018
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсбург
0 : 3
19.08.2017
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
3 : 0
18.02.2017
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсбург
1 : 5
20.09.2016
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия Д
5 : 1
30.04.2016
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
1 : 2
05.12.2015
Боруссия Д
Германия. Кубок, Финал
Боруссия Д
1 : 3
30.05.2015
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вольфсбург
2 : 1
16.05.2015
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия Д
2 : 2
17.12.2014
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1/2 финала
Боруссия Д
2 : 0
15.04.2014
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия Д
2 : 1
05.04.2014
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
2 : 1
09.11.2013
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вольфсбург
3 : 3
11.05.2013
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия Д
2 : 3
08.12.2012
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсбург
1 : 3
07.04.2012
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия Д
5 : 1
05.11.2011
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вольфсбург
0 : 3
29.01.2011
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия Д
2 : 0
11.09.2010
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия Д
1 : 1
01.05.2010
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсбург
1 : 3
13.12.2009
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вольфсбург
3 : 0
12.05.2009
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия Д
0 : 0
30.11.2008
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия Д
2 : 4
17.05.2008
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вольфсбург
4 : 0
15.12.2007
Боруссия Д
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды находятся в хорошей форме и делают ставку на атаку. «Боруссия Д» дома традиционно играет агрессивно, а «Вольфсбург» показывает отличную результативность. При этом у обоих коллективов есть проблемы в обороне, поэтому игра обещает быть богатой на голы. Наиболее вероятным выглядит сценарий с обменом голами и высокой результативностью, но всe же преимущество остаeтся за дортмундцами.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Боруссии Д» – коэффициент 1.70
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

1.70
Победа «Боруссии Д»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Германия. Бундеслига Вольфсбург Боруссия Д
Другие прогнозы
20.09.2025
16:30
2.10
Германия. Бундеслига, 4 тур
Гамбург - Хайденхайм
Победа «Гамбурга»
20.09.2025
16:45
9.50
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Акрон - Рубин
Победа «Рубина» со счетом 2:1
20.09.2025
17:00
3.35
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Бернли - Ноттингем Форест
Победа «Бернли»
20.09.2025
17:00
9.50
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Арсенал - Уфа
Победа «Арсенала» со счетом 2:1
20.09.2025
17:00
1.80
Турция. Суперлига, 6 тур
Генчлербирлиги - Эюпспор
Тотал меньше 2.5 голов
20.09.2025
17:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Чайка - Спартак К
Победа «Спартака» Кострома со счетом 2:0
Рекомендуем
