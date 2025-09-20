В одном из центральных матчей 4-го тура Бундеслиги «Боруссия Д» примет «Вольфсбург» на «Сигнал Идуна Парк». Обе команды подходят к встрече в неплохой форме и показывают высокую результативность, что обещает зрелищный и открытый футбол.

«Боруссия Д»

Дортмундцы набрали 7 очков после трeх туров и идут вторыми. В последних матчах команда уверенно обыграла «Хайденхайм» (2:0) и «Унион» (3:0), а в Лиге чемпионов сыграла в яркой ничьей против «Ювентуса» (4:4). В атаке отлично проявляет себя Серу Гирасси, который уже забил 9 мячей в 10 встречах.

«Боруссия Д» не проигрывает 11 матчей подряд в чемпионате и стабильно забивает. Но при этом есть проблемы в обороне – 7 пропущенных голов за последние пять встреч.

«Вольфсбург»

«Волки» начали сезон с 5 очками и находятся на 9-й позиции. В последнем туре они выдали результативную ничью с «Кельном» (3:3), а ранее сыграли вничью с «Майнцем» (1:1) и победили «Хайденхайм» (3:1). Лучший бомбардир – Маттиас Сванберг, который забил 3 мяча в трeх матчах.

Команда не проигрывает пять туров подряд в чемпионате и демонстрирует высокий уровень реализации. Однако оборона часто подводит – в последних пяти играх «Вольфсбург» пропустил 7 мячей.

Факты о командах

«Боруссия Д»

2-е место, 7 очков после 3 туров.

Серу Гирасси – лучший бомбардир (9 голов).

Не проигрывает 11 матчей в Бундеслиге.

Забивает в 11 матчах подряд.

В среднем 2.60 гола за матч за последние 5 встреч.

«Вольфсбург»

9-е место, 5 очков после 3 туров.

Маттиас Сванберг – лучший бомбардир (3 гола).

Не проигрывает 5 матчей подряд в чемпионате.

Забивает в каждом из последних 5 матчей.

В среднем 3.40 гола за матч за последние 5 встреч.

Прогноз на матч

Обе команды находятся в хорошей форме и делают ставку на атаку. «Боруссия Д» дома традиционно играет агрессивно, а «Вольфсбург» показывает отличную результативность. При этом у обоих коллективов есть проблемы в обороне, поэтому игра обещает быть богатой на голы. Наиболее вероятным выглядит сценарий с обменом голами и высокой результативностью, но всe же преимущество остаeтся за дортмундцами.

Рекомендации для ставок