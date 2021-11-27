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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Боруссия Д
Вольфсбург - Боруссия Д: обзор матча 27 ноября 2021
Вольфсбург
27.11.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия Д
2'
В. Вегхорст
35'
Э. Джан (П)
55'
Д. Мален
81'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Боруссия Д
Замена
М. Филипп
️️️️
Ж. Гилявоги
90'
+1
85'
Замена
А. Витсель
️️️️
Э. Джан
85'
Замена
Д. Загаду
️️️️
Н. Шульц
81'
ГОЛ! 1:3!
Э. Холанд
Пас отдал
Ю. Брандт
Замена
К. Мбабу
️️️️
Б. Баку
74'
73'
Замена
Э. Холанд
️️️️
Д. Мален
62'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
М. Вольф
Замена
П. Отавио
️️️️
Д. Руссийон
61'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Л. Нмеча
61'
60'
Желтая карточка
М. Вольф
55'
ГОЛ! 1:2!
Д. Мален
Пас отдал
М. Ройс
Желтая карточка
М. Арнольд
42'
Желтая карточка
Л. Нмеча
37'
35'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Джан
Желтая карточка
М. Лакруа
32'
Желтая карточка
Д. Лукебакио
25'
ГОЛ! 1:0!
В. Вегхорст
Пас отдал
Б. Баку
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Вольфсбург
30
Никлас Клингер
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
19
Рейньер
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Перван
21
Руссийон
25
Брукс
5
Лакруа
17
Баку
23
Гилявоги
27
Арнольд
40
Вранкс
14
Лукебакио
14
Нмеча
9
Вегхорст
3-3-1-2-1
1
Кобель
27
Вольф
28
Аканджи
15
Хуммельс
12
Менье
23
Джан
14
Шульц
81
Дауд
8
Брандт
18
Ройс
14
Мален
21
Руссийон
6
Отавио
6
Отавио
21
Руссийон
17
Баку
43
Мбабу
43
Мбабу
17
Баку
14
Нмеча
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
14
Нмеча
23
Гилявоги
26
Филипп
26
Филипп
23
Гилявоги
14
Шульц
23
Загаду
23
Загаду
14
Шульц
23
Джан
28
Витсель
28
Витсель
23
Джан
27
Вольф
7
Кнауфф
7
Кнауфф
27
Вольф
14
Мален
9
Холанд
9
Холанд
14
Мален
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия Д
8
Феликс Нмеча
АП
30
Никлас Клингер
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
Главный тренер
Флориан Кофельдт
1
Марвин Хитц
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
19
Рейньер
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
8
Феликс Нмеча
АП
30
Никлас Клингер
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
19
Рейньер
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия Д
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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