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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Вольфсбург
Боруссия Д - Вольфсбург: обзор матча 07 мая 2023
Боруссия Д
07.05.2023, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
6 : 0
Завершен
Вольфсбург
14'
К. Адейеми
28'
С. Аллер
37'
Д. Мален
54'
Д. Беллингем
59'
К. Адейеми
87'
Д. Беллингем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Вольфсбург
ГОЛ! 6:0!
Д. Беллингем
Пас отдал
Ю. Брандт
87'
Замена
Ф. Пасслак
️️️️
Ю. Рюэрсон
76'
Замена
Д. Рейна
️️️️
К. Адейеми
69'
Пенальти не реализован!
К. Адейеми
65'
65'
Замена
О. Мармуш
️️️️
Й. Винд
65'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
М. Сванберг
65'
Замена
Н. Коцца
️️️️
Я. Каминьски
64'
Желтая карточка
К. Фишер
Замена
М. Ройс
️️️️
Д. Мален
63'
Замена
С. Озкан
️️️️
М. Хуммельс
63'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
С. Аллер
62'
ГОЛ! 5:0!
К. Адейеми
Пас отдал
С. Аллер
59'
ГОЛ! 4:0!
Д. Беллингем
Пас отдал
Ю. Брандт
54'
46'
Замена
К. Паредес
️️️️
Ж. Гилявоги
46'
Замена
К. Фишер
️️️️
Б. Баку
ГОЛ! 3:0!
Д. Мален
Пас отдал
Ю. Брандт
37'
ГОЛ! 2:0!
С. Аллер
Пас отдал
К. Адейеми
28'
ГОЛ! 1:0!
К. Адейеми
Пас отдал
Ю. Рюэрсон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Патрик Виммер
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Джованни Рейна
АП
27
Антони Модест
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
31
Янник Герхардт
ЦП
22
Омар Мармуш
ЦФ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
15
Хуммельс
25
Зюле
27
Вольф
23
Джан
5
Беллингем
14
Адейеми
8
Брандт
22
Аллер
14
Мален
3-1-2-3-1
1
Кастелс
17
Баку
37
ван де Вен
33
Борнау
23
Гилявоги
27
Арнольд
32
Сванберг
8
Виммер
8
Нмеча
13
Каминьски
19
Винд
26
Рюэрсон
25
Пасслак
25
Пасслак
26
Рюэрсон
15
Хуммельс
6
Озкан
6
Озкан
15
Хуммельс
14
Мален
18
Ройс
18
Ройс
14
Мален
14
Адейеми
10
Рейна
10
Рейна
14
Адейеми
22
Аллер
14
Мукоко
14
Мукоко
22
Аллер
13
Каминьски
31
Коцца
31
Коцца
13
Каминьски
17
Баку
2
Фишер
2
Фишер
17
Баку
23
Гилявоги
30
Паредес
30
Паредес
23
Гилявоги
32
Сванберг
31
Герхардт
31
Герхардт
32
Сванберг
19
Винд
22
Мармуш
22
Мармуш
19
Винд
Остались в запасе
Боруссия Д
Вольфсбург
33
Александер Майер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
12
Павао Перван
ВР
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Антони Модест
ЦФ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Боруссия Д - Вольфсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
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