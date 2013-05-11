Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Боруссия Д
Вольфсбург - Боруссия Д: обзор матча 11 мая 2013
Вольфсбург
11.05.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
3 : 3
Завершен
Боруссия Д
14'
И. Перишич
22'
И. Перишич
26'
Налдо
5'
С. Бендер
84'
М. Ройс
88'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Боруссия Д
Замена
А. Мадлунг
️️️️
Р. Кнохе
90'
88'
ГОЛ! 3:3!
М. Ройс
Замена
К. Треш
️️️️
С. Медойевич
85'
84'
ГОЛ! 3:2!
М. Ройс
Пас отдал
И. Гюндоган
Замена
М. Шефер
️️️️
И. Перишич
80'
76'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
Ф. Сантана
Желтая карточка
Я. Полак
63'
62'
Желтая карточка
И. Гюндоган
46'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
К. Гросскройц
46'
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
С. Бендер
44'
Желтая карточка
М. Ройс
ГОЛ! 3:1!
Налдо
Пас отдал
Я. Полак
26'
ГОЛ! 2:1!
И. Перишич
22'
ГОЛ! 1:1!
И. Перишич
Пас отдал
И. Олич
14'
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Бендер
Пас отдал
Н. Шахин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Ян Полак
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
10
Диего
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Бенальо
20
Виейринья
31
Кнохе
27
Налдо
13
Родригес
20
Хасебе
8
Полак
34
Медойевич
14
Перишич
10
Диего
40
Олич
3-2-3-1-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
5
Бендер
28
Сантана
26
Пищек
29
Шмельцер
20
Гюндоган
8
Шахин
6
Гросскройц
18
Ройс
9
Левандовски
14
Перишич
4
Шефер
4
Шефер
14
Перишич
31
Кнохе
39
Мадлунг
39
Мадлунг
31
Кнохе
34
Медойевич
28
Треш
28
Треш
34
Медойевич
28
Сантана
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
28
Сантана
5
Бендер
16
Блащиковски
16
Блащиковски
5
Бендер
6
Гросскройц
20
Шибер
20
Шибер
6
Гросскройц
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
32
Леонардо Биттенкурт
АП
22
Митчелл Лангерак
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
22
Митчелл Лангерак
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия Д
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:10 (повтор)
Новости команд
Все
Вольфсбург
Боруссия Д
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
Вчера, 10:49
9
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
Вчера, 10:49
9
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+