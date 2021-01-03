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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Вольфсбург
Боруссия Д - Вольфсбург: обзор матча 03 января 2021
Боруссия Д
03.01.2021, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Вольфсбург
66'
М. Аканджи
90+1'
Д. Санчо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Вольфсбург
Замена
Д. Загаду
️️️️
Д. Рейна
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
Д. Санчо
Пас отдал
Э. Джан
90'
+1
87'
Замена
Д. Гинчек
️️️️
Р. Штеффен
87'
Замена
Б. Бялек
️️️️
К. Шлагер
Замена
Э. Джан
️️️️
М. Ройс
85'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Э. Холанд
81'
Желтая карточка
Э. Холанд
80'
78'
Замена
М. Лакруа
️️️️
М. Понграчич
71'
Замена
В. Са
️️️️
Й. Брекало
71'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Я. Герхардт
ГОЛ! 1:0!
М. Аканджи
Пас отдал
Д. Санчо
66'
Желтая карточка
Т. Делэни
40'
38'
Желтая карточка
Р. Штеффен
Желтая карточка
М. Хуммельс
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Вольфсбург
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
35
Lino Kasten
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бюрки
22
Геррейру
28
Аканджи
15
Хуммельс
12
Менье
27
Делэни
28
Витсель
10
Рейна
18
Ройс
19
Санчо
9
Холанд
4-3-2-1
1
Кастелс
17
Баку
5
Понграчич
25
Брукс
6
Отавио
27
Арнольд
31
Герхардт
21
Шлагер
11
Штеффен
7
Брекало
9
Вегхорст
9
Холанд
27
Тиггес
27
Тиггес
9
Холанд
10
Рейна
23
Загаду
23
Загаду
10
Рейна
18
Ройс
23
Джан
23
Джан
18
Ройс
5
Понграчич
5
Лакруа
5
Лакруа
5
Понграчич
7
Брекало
27
Са
27
Са
7
Брекало
21
Шлагер
21
Бялек
21
Бялек
21
Шлагер
31
Герхардт
14
Мехмеди
14
Мехмеди
31
Герхардт
11
Штеффен
10
Гинчек
10
Гинчек
11
Штеффен
Остались в запасе
Боруссия Д
Вольфсбург
3
Матеу Морей
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
Главный тренер
Эдин Терзич
35
Lino Kasten
ЦФ
12
Вилльям
ПЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
3
Матеу Морей
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
Остались в запасе
35
Lino Kasten
ЦФ
12
Вилльям
ПЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Боруссия Д - Вольфсбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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