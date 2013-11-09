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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Боруссия Д
Вольфсбург - Боруссия Д: обзор матча 09 ноября 2013
Вольфсбург
09.11.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
54'
Р. Родригес
69'
И. Олич
45'
М. Ройс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Боруссия Д
Замена
Я. Полак
️️️️
М. Арнольд
89'
Замена
М. Шефер
️️️️
Д. Калиджиури
85'
84'
Желтая карточка
Р. Левандовски
84'
Желтая карточка
М. Ройс
81'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
Замена
Б. Дост
️️️️
И. Олич
79'
77'
Замена
М. Дукщ
️️️️
С. Бендер
76'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
П. Обамеянг
ГОЛ! 2:1!
И. Олич
69'
ГОЛ! 1:1!
Р. Родригес
54'
45'
ГОЛ! 0:1!
М. Ройс
Желтая карточка
П. Окс
44'
41'
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
Н. Суботич
40'
Травма
Н. Суботич
22'
Желтая карточка
М. Хуммельс
11'
Желтая карточка
С. Бендер
Желтая карточка
Д. Калиджиури
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
(К)
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Патрик Окс
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
34
Слободан Медойевич
ОП
14
Луис Густаво
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ПЗ
8
Нури Шахин
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
8
Вилли Евсеев
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
20
Стефан Кучке
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
7
Йонас Хофманн
ПВ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Бенальо
13
Родригес
27
Налдо
31
Кнохе
2
Окс
34
Медойевич
14
Густаво
27
Арнольд
14
Перишич
20
Калиджиури
40
Олич
3-3-1-1-2
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
3
Суботич
5
Бендер
6
Гросскройц
8
Шахин
29
Шмельцер
22
Мхитарян
18
Ройс
7
Обамеянг
9
Левандовски
20
Калиджиури
4
Шефер
4
Шефер
20
Калиджиури
27
Арнольд
8
Полак
8
Полак
27
Арнольд
40
Олич
12
Дост
12
Дост
40
Олич
7
Обамеянг
7
Хофманн
7
Хофманн
7
Обамеянг
3
Суботич
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
3
Суботич
5
Бендер
33
Дукщ
33
Дукщ
5
Бендер
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия Д
8
Вилли Евсеев
ЦП
20
Стефан Кучке
ЦФ
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
22
Митчелл Лангерак
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
8
Вилли Евсеев
ЦП
20
Стефан Кучке
ЦФ
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия Д
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт" 18:25 (прямая)
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