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Вольфсбург - Боруссия Д
Вольфсбург - Боруссия Д: обзор матча 05 декабря 2015
Вольфсбург
05.12.2015, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия Д
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Боруссия Д
82'
Замена
П. Чжу-Ху
️️️️
Г. Кастро
82'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
П. Обамеянг
Замена
К. Треш
️️️️
Д. Калиджиури
57'
55'
Замена
С. Кагава
️️️️
И. Гюндоган
Замена
Б. Дост
️️️️
Ж. Гилявоги
45'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Синдзи Кагава
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Бенальо
13
Родригес
20
Виейринья
27
Налдо
5
Клозе
23
Гилявоги
27
Арнольд
20
Шюррле
7
Дракслер
20
Калиджиури
10
Крузе
3-2-3-1-1
1
Бюрки
28
Гинтер
3
Суботич
5
Бендер
26
Пищек
29
Шмельцер
22
Мхитарян
8
Кастро
20
Гюндоган
18
Ройс
7
Обамеянг
20
Калиджиури
28
Треш
28
Треш
20
Калиджиури
23
Гилявоги
12
Дост
12
Дост
23
Гилявоги
7
Обамеянг
7
Хофманн
7
Хофманн
7
Обамеянг
8
Кастро
33
Пак Чжу-Ху
33
Пак Чжу-Ху
8
Кастро
20
Гюндоган
10
Кагава
10
Кагава
20
Гюндоган
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия Д
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
24
Аднан Янузай
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
24
Аднан Янузай
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия Д
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3, Матч ТВ
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