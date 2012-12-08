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Боруссия Д - Вольфсбург
Боруссия Д - Вольфсбург: обзор матча 08 декабря 2012
Боруссия Д
08.12.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 3
Завершен
Вольфсбург
6'
М. Ройс
61'
Я. Блащиковски (П)
36'
Диего (П)
41'
Налдо
73'
Б. Дост
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Вольфсбург
90'
Желтая карточка
Т. Каленберг
86'
Замена
Р. Родригес
️️️️
Виейринья
Желтая карточка
М. Гетце
83'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Я. Блащиковски
81'
73'
ГОЛ! 2:3!
Б. Дост
Пас отдал
Диего
72'
Замена
Т. Каленберг
️️️️
Жозуэ
Желтая карточка
И. Гюндоган
64'
63'
Желтая карточка
Жозуэ
61'
Желтая карточка
С. Кьер
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Я. Блащиковски
61'
Желтая карточка
М. Ройс
49'
Замена
И. Перишич
️️️️
М. Ляйтнер
46'
41'
ГОЛ! 1:2!
Налдо
Пас отдал
Диего
36'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Диего
Красная карточка
М. Шмельцер
35'
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
27
Марио Гетце
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
8
Ян Полак
ЦП
10
Диего
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
14
Иван Перишич
ЛВ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
4-3-2-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
15
Хуммельс
28
Сантана
26
Пищек
78
Ляйтнер
20
Гюндоган
16
Блащиковски
27
Гетце
18
Ройс
9
Левандовски
3-3-1-1-1
16
Бенальо
24
Кьер
23
Фагнер
27
Налдо
20
Виейринья
7
Жозуэ
4
Шефер
8
Полак
10
Диего
12
Дост
78
Ляйтнер
14
Перишич
14
Перишич
78
Ляйтнер
16
Блащиковски
20
Шибер
20
Шибер
16
Блащиковски
20
Виейринья
13
Родригес
13
Родригес
20
Виейринья
7
Жозуэ
7
Каленберг
7
Каленберг
7
Жозуэ
Остались в запасе
Боруссия Д
Вольфсбург
22
Митчелл Лангерак
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Марвин Хитц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Статистика матча Боруссия Д - Вольфсбург
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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