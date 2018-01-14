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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Вольфсбург
Боруссия Д - Вольфсбург: обзор матча 14 января 2018
Боруссия Д
14.01.2018, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Вольфсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Вольфсбург
87'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
Желтая карточка
М. Дауд
87'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Марио Гетце
АП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Дидави
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
4-1-2-2
1
Бюрки
26
Пищек
19
Папастатопулос
21
Топрак
22
Тольян
5
Вайгль
10
Кагава
27
Гетце
9
Исак
7
Ярмоленко
4-1-1-3-1
1
Кастелс
12
Вилльям
2
Удуохай
2
Верхаг
32
Тиссеран
23
Гилявоги
27
Арнольд
10
Малли
10
Дидави
7
Брекало
27
Ориги
Остались в запасе
Боруссия Д
Вольфсбург
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
11
Ренато Штеффен
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
Остались в запасе
11
Ренато Штеффен
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Боруссия Д - Вольфсбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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