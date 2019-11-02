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Боруссия Д - Вольфсбург
Боруссия Д - Вольфсбург: обзор матча 02 ноября 2019
Боруссия Д
02.11.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Вольфсбург
52'
Т. Азар
58'
Р. Геррейру
88'
М. Гетце (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Вольфсбург
89'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
Д. Руссийон
Замена
П. Алькасер
️️️️
Ю. Брандт
89'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Гетце
88'
79'
Замена
Й. Брекало
️️️️
М. Тиссеран
Замена
А. Витсель
️️️️
М. Дауд
70'
69'
Желтая карточка
М. Тиссеран
66'
Замена
Ф. Клаус
️️️️
Л. Нмеча
ГОЛ! 2:0!
Р. Геррейру
Пас отдал
Т. Азар
58'
ГОЛ! 1:0!
Т. Азар
Пас отдал
А. Хакими
52'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
Желтая карточка
Ю. Вайгль
44'
40'
Желтая карточка
Л. Нмеча
Замена
М. Гетце
️️️️
М. Ройс
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
27
Марио Гетце
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Вольфсбург
13
Филлип Менцель
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
3-3-1-3
1
Хитц
2
Хакими
15
Хуммельс
25
Аканджи
22
Геррейру
5
Вайгль
26
Пищек
81
Дауд
9
Азар
18
Ройс
8
Брандт
3-3-1-1-2
12
Перван
25
Брукс
25
Брума
32
Тиссеран
12
Вилльям
23
Гилявоги
21
Руссийон
27
Арнольд
27
Са
14
Нмеча
9
Вегхорст
81
Дауд
28
Витсель
28
Витсель
81
Дауд
18
Ройс
27
Гетце
27
Гетце
18
Ройс
8
Брандт
9
Алькасер
9
Алькасер
8
Брандт
21
Руссийон
11
Штеффен
11
Штеффен
21
Руссийон
32
Тиссеран
7
Брекало
7
Брекало
32
Тиссеран
14
Нмеча
30
Клаус
30
Клаус
14
Нмеча
Остались в запасе
Боруссия Д
Вольфсбург
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
Главный тренер
Люсьен Фавр
13
Филлип Менцель
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
Остались в запасе
13
Филлип Менцель
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Боруссия Д - Вольфсбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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