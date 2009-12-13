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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Боруссия Д
Вольфсбург - Боруссия Д: обзор матча 13 декабря 2009
Вольфсбург
13.12.2009, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия Д
55'
Графите
8'
Л. Барриос
10'
Л. Барриос
36'
П. Овомойела
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Боруссия Д
+2
Замена
Ф. Сантана
️️️️
К. Гросскройц
Желтая карточка
К. Гросскройц
Замена
️️️️
Л. Барриос
Желтая карточка
Жозуэ
Замена
Н. Вальдес
️️️️
М. Зидан
Травма
М. Зидан
ГОЛ! 1:3!
Графите
Пас отдал
М. Хасебе
Замена
П. Пекарик
️️️️
К. Гентнер
Травма
К. Гентнер
Желтая карточка
Н. Шахин
ГОЛ! 0:3!
П. Овомойела
Замена
Графите
️️️️
Т. Каленберг
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
М. Шефер
10'
ГОЛ! 0:2!
Л. Барриос
Пас отдал
М. Зидан
ГОЛ! 0:1!
Л. Барриос
Пас отдал
М. Зидан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
(К)
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
7
Томас Каленберг
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
ЦП
10
Мохаммед Зидан
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
23
Графите
ЦФ
Боруссия Д
22
Марк Циглер
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
22
Юлиан Кох
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
27
Марио Гетце
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
3-3-1-2-1
16
Бенальо
20
Хасебе
20
Кошта
15
Барцальи
4
Шефер
7
Жозуэ
27
Ритер
4
Гентнер
7
Каленберг
8
Мисимович
10
Джеко
3-2-3-1-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
3
Суботич
5
Бендер
22
Овомойела
29
Шмельцер
16
Блащиковски
8
Шахин
6
Гросскройц
10
Зидан
10
Барриос
4
Гентнер
22
Пекарик
22
Пекарик
4
Гентнер
4
Шефер
19
Джонсон
19
Джонсон
4
Шефер
7
Каленберг
23
Графите
23
Графите
7
Каленберг
6
Гросскройц
28
Сантана
28
Сантана
6
Гросскройц
10
Зидан
16
Вальдес
16
Вальдес
10
Зидан
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия Д
12
Андре Ленц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
Главный тренер
Армин Фех
16
Марк Хорншух
ЦЗ
22
Юлиан Кох
ЦЗ
22
Марк Циглер
ВР
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
Остались в запасе
16
Марк Хорншух
ЦЗ
22
Юлиан Кох
ЦЗ
22
Марк Циглер
ВР
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия Д
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 19:25 (прямая)
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