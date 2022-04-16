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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Вольфсбург
Боруссия Д - Вольфсбург: обзор матча 16 апреля 2022
Боруссия Д
16.04.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
6 : 1
Завершен
Вольфсбург
24'
Т. Роте
26'
А. Витсель
28'
М. Аканджи
35'
Э. Джан
38'
Э. Холанд
54'
Э. Холанд
82'
Б. Баку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Вольфсбург
Замена
Д. Гиттенс
️️️️
Т. Роте
89'
Замена
Л. Семич
️️️️
М. Вольф
89'
83'
Замена
Б. Бялек
️️️️
Й. Винд
82'
ГОЛ! 6:1!
Б. Баку
Замена
Рейньер
️️️️
А. Витсель
77'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Ю. Брандт
65'
Замена
М. Понграчич
️️️️
М. Аканджи
65'
63'
Замена
А. Вранкс
️️️️
К. Шлагер
62'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
Л. Нмеча
ГОЛ! 6:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Ю. Брандт
54'
46'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
М. Крузе
45'
Замена
К. Мбабу
️️️️
М. Лакруа
41'
Желтая карточка
Я. Герхардт
ГОЛ! 5:0!
Э. Холанд
Пас отдал
М. Ройс
38'
ГОЛ! 4:0!
Э. Джан
Пас отдал
М. Вольф
35'
33'
Желтая карточка
Б. Баку
ГОЛ! 3:0!
М. Аканджи
Пас отдал
М. Ройс
28'
ГОЛ! 2:0!
А. Витсель
Пас отдал
Э. Холанд
26'
ГОЛ! 1:0!
Т. Роте
Пас отдал
Ю. Брандт
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Том Роте
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
17
Лион Семич
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
11
Джейми Гиттенс
ЦП
19
Рейньер
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кобель
23
Загаду
28
Аканджи
15
Роте
27
Вольф
23
Джан
5
Беллингем
28
Витсель
18
Ройс
8
Брандт
9
Холанд
4-3-3
1
Кастелс
17
Баку
5
Лакруа
33
Борнау
25
Брукс
21
Шлагер
31
Герхардт
27
Арнольд
14
Нмеча
10
Крузе
19
Винд
27
Вольф
17
Семич
17
Семич
27
Вольф
28
Аканджи
5
Понграчич
5
Понграчич
28
Аканджи
15
Роте
11
Гиттенс
11
Гиттенс
15
Роте
28
Витсель
19
Рейньер
19
Рейньер
28
Витсель
8
Брандт
14
Мукоко
14
Мукоко
8
Брандт
10
Крузе
21
Руссийон
21
Руссийон
10
Крузе
5
Лакруа
43
Мбабу
43
Мбабу
5
Лакруа
21
Шлагер
40
Вранкс
40
Вранкс
21
Шлагер
14
Нмеча
8
Нмеча
8
Нмеча
14
Нмеча
19
Винд
21
Бялек
21
Бялек
19
Винд
Остались в запасе
Боруссия Д
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
Главный тренер
Марко Розе
12
Павао Перван
ВР
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Боруссия Д - Вольфсбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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