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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Боруссия Д
Вольфсбург - Боруссия Д: обзор матча 08 ноября 2022
Вольфсбург
08.11.2022, вторник, 20:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Боруссия Д
6'
М. ван де Вен
90+2'
Л. Нмеча
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Боруссия Д
90'
+5
Желтая карточка
А. Модест
ГОЛ! 2:0!
Л. Нмеча
Пас отдал
П. Виммер
90'
+2
Замена
Д. Руссийон
️️️️
Я. Каминьски
88'
Замена
М. Сванберг
️️️️
Ф. Нмеча
88'
84'
Желтая карточка
М. Хуммельс
Желтая карточка
Л. Нмеча
76'
Замена
Л. Нмеча
️️️️
Й. Винд
75'
71'
Замена
Т. Азар
️️️️
Н. Зюле
70'
Замена
А. Модест
️️️️
Д. Мален
Желтая карточка
П. Отавио
64'
61'
Замена
Д. Рейна
️️️️
К. Адейеми
Замена
П. Виммер
️️️️
О. Мармуш
58'
Желтая карточка
О. Мармуш
54'
Желтая карточка
Ф. Нмеча
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
М. ван де Вен
Пас отдал
С. Борнау
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
5
Джуд Беллингем
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
87
Марко Пашалич
ЛВ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Антониос Пападопулос
ОП
23
Эмре Джан
ОП
10
Джованни Рейна
АП
27
Антони Модест
ЦФ
4-2-2-2
1
Кастелс
6
Отавио
33
Борнау
37
ван де Вен
17
Баку
27
Арнольд
31
Герхардт
13
Каминьски
8
Нмеча
22
Мармуш
19
Винд
4-2-2-2
1
Кобель
25
Зюле
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
22
Геррейру
5
Беллингем
6
Озкан
8
Брандт
14
Адейеми
14
Мален
14
Мукоко
13
Каминьски
21
Руссийон
21
Руссийон
13
Каминьски
8
Нмеча
32
Сванберг
32
Сванберг
8
Нмеча
22
Мармуш
8
Виммер
8
Виммер
22
Мармуш
19
Винд
14
Нмеча
14
Нмеча
19
Винд
14
Адейеми
10
Рейна
10
Рейна
14
Адейеми
25
Зюле
9
Азар
9
Азар
25
Зюле
14
Мален
27
Модест
27
Модест
14
Мален
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия Д
12
Павао Перван
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
33
Александер Майер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
23
Эмре Джан
ОП
87
Марко Пашалич
ЛВ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
23
Эмре Джан
ОП
87
Марко Пашалич
ЛВ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия Д
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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