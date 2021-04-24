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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Боруссия Д
Вольфсбург - Боруссия Д: обзор матча 24 апреля 2021
Вольфсбург
24.04.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия Д
12'
Э. Холанд
68'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Боруссия Д
88'
Желтая карточка
Т. Менье
81'
Замена
Т. Менье
️️️️
М. Ройс
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Я. Герхардт
81'
Желтая карточка
П. Отавио
72'
69'
Замена
Т. Азар
️️️️
Д. Рейна
68'
ГОЛ! 0:2!
Э. Холанд
Пас отдал
М. Дауд
Замена
Б. Бялек
️️️️
К. Мбабу
65'
Замена
Й. Брекало
️️️️
М. Филипп
65'
61'
Замена
Т. Делэни
️️️️
Д. Санчо
59'
Вторая желтая
Д. Беллингем
13'
Желтая карточка
Д. Беллингем
12'
ГОЛ! 0:1!
Э. Холанд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Виктор Са
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Рейньер
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
3-2-3-2
1
Кастелс
17
Баку
5
Лакруа
25
Брукс
6
Отавио
43
Мбабу
31
Герхардт
21
Шлагер
27
Арнольд
9
Вегхорст
26
Филипп
3-1-2-3-1
1
Хитц
26
Пищек
28
Аканджи
22
Геррейру
23
Джан
5
Беллингем
81
Дауд
19
Санчо
18
Ройс
10
Рейна
9
Холанд
26
Филипп
7
Брекало
7
Брекало
26
Филипп
31
Герхардт
14
Мехмеди
14
Мехмеди
31
Герхардт
43
Мбабу
21
Бялек
21
Бялек
43
Мбабу
18
Ройс
12
Менье
12
Менье
18
Ройс
19
Санчо
27
Делэни
27
Делэни
19
Санчо
10
Рейна
9
Азар
9
Азар
10
Рейна
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия Д
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Виктор Са
ЛВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
19
Рейньер
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Виктор Са
ЛВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
19
Рейньер
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия Д
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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