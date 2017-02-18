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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Вольфсбург
Боруссия Д - Вольфсбург: обзор матча 18 февраля 2017
Боруссия Д
18.02.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Вольфсбург
20'
Д. Брума (АГ)
48'
Л. Пищек
59'
У. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Вольфсбург
Желтая карточка
А. Шюррле
89'
89'
Желтая карточка
Д. Брума
Замена
М. Мерино
️️️️
Ю. Вайгль
81'
75'
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
Виейринья
Замена
С. Кагава
️️️️
У. Дембеле
73'
Замена
К. Пулишич
️️️️
М. Ройс
67'
60'
Замена
П. Нтеп
️️️️
М. Гомес
ГОЛ! 3:0!
У. Дембеле
Пас отдал
Л. Пищек
59'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
53'
ГОЛ! 2:0!
Л. Пищек
Пас отдал
У. Дембеле
48'
34'
Замена
Д. Дидави
️️️️
П. Зегуйн
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Брума
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
18
Марко Ройс
АП
20
Андре Шюррле
ПП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
20
Виейринья
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
23
Микель Мерино
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бюрки
29
Шмельцер
28
Гинтер
5
Бартра
26
Пищек
5
Вайгль
8
Кастро
20
Шюррле
18
Ройс
10
Дембеле
7
Обамеянг
3-1-4-1-1
16
Бенальо
38
Хорн
25
Брума
13
Родригес
14
Густаво
20
Виейринья
27
Арнольд
31
Герхардт
30
Зегуйн
10
Малли
27
Гомес
18
Ройс
11
Пулишич
11
Пулишич
18
Ройс
5
Вайгль
23
Мерино
23
Мерино
5
Вайгль
10
Дембеле
10
Кагава
10
Кагава
10
Дембеле
30
Зегуйн
10
Дидави
10
Дидави
30
Зегуйн
20
Виейринья
16
Блащиковски
16
Блащиковски
20
Виейринья
27
Гомес
29
Нтеп
29
Нтеп
27
Гомес
Остались в запасе
Боруссия Д
Вольфсбург
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
Главный тренер
Томас Тухель
1
Коэн Кастелс
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Боруссия Д - Вольфсбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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