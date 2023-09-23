Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Вольфсбург
Боруссия Д - Вольфсбург: обзор матча 23 сентября 2023
Боруссия Д
23.09.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Вольфсбург
68'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Вольфсбург
88'
Замена
П. Виммер
️️️️
Л. Майер
Замена
Э. Джан
️️️️
М. Ройс
83'
Замена
С. Аллер
️️️️
Н. Фуллкруг
78'
78'
Замена
А. Сарр
️️️️
Й. Винд
78'
Замена
А. Вранкс
️️️️
М. Сванберг
77'
Замена
Б. Баку
️️️️
Т. Томаш
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
Пас отдал
Ю. Брандт
68'
65'
Замена
Я. Каминьски
️️️️
В. Черны
Замена
Д. Мален
️️️️
Д. Гиттенс
63'
24'
Желтая карточка
В. Черны
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
18
Марко Ройс
АП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
14
Ловро Майер
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
10
Джованни Рейна
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
9
Амин Сарр
ЦФ
4-1-3-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
6
Озкан
18
Ройс
8
Брандт
11
Гиттенс
10
Фуллкруг
8
Нмеча
4-3-3
1
Кастелс
21
Меле
5
Лакруа
4
Йенц
13
Рожерио
32
Сванберг
27
Арнольд
14
Майер
18
Черны
8
Томаш
19
Винд
18
Ройс
23
Джан
23
Джан
18
Ройс
10
Фуллкруг
22
Аллер
22
Аллер
10
Фуллкруг
11
Гиттенс
14
Мален
14
Мален
11
Гиттенс
8
Томаш
17
Баку
17
Баку
8
Томаш
32
Сванберг
40
Вранкс
40
Вранкс
32
Сванберг
18
Черны
13
Каминьски
13
Каминьски
18
Черны
14
Майер
8
Виммер
8
Виммер
14
Майер
19
Винд
9
Сарр
9
Сарр
19
Винд
Остались в запасе
Боруссия Д
Вольфсбург
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
10
Джованни Рейна
АП
14
Карим Адейеми
ЛВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
10
Джованни Рейна
АП
14
Карим Адейеми
ЛВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Боруссия Д - Вольфсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Новости команд
Все
Боруссия Д
Вольфсбург
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
23 ноября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+